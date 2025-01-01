Меню
Анна Васильева. Серийные убийцы человечества: болезни легких
Билеты от 1000₽
О концерте/спектакле

Лекция о болезнях лёгких в Библиотеке по естественным наукам РАН

Мы делаем вдох и выдох около 20 тысяч раз в день. Каждый вдох может быть не только источником жизни, но и шагом навстречу смертельной болезни. На лекции Анны Васильевой вы узнаете, от чего чаще всего страдают лёгкие современного человека и почему заболевания дыхательной системы стали «тихой эпидемией» XXI века. Также будут рассмотрены простые меры, которые действительно помогают продлить жизнь.

О чем лекция?

Врач-патологоанатом Анна Васильева расскажет о наиболее распространённых и опасных заболеваниях лёгких — от сезонных инфекций до хронической обструктивной болезни и рака. Многие из этих болезней можно отнести к социальным, поэтому урок будет охватывать не только медицинские аспекты, но и важные темы из нашей повседневной жизни.

Кто рассказывает?

Анна Васильева — молодой врач-патологоанатом и руководитель Общества молодых патологов, крупнейшего сообщества молодых патологоанатомов в России и СНГ. Она — активист и популяризатор науки, а также член Российского общества онкопатологов. В своей практике Анна занимается прижизненной диагностикой и ведет онлайн-проект «Блог патолога», где делится работой, жизненными историями и интересными случаями из своей практики.

Информация для зрителей

  • Возрастное ограничение: 6+

Октябрь
18 октября суббота
13:00
Библиотека по естественным наукам РАН Москва, Знаменка, 11/11, вход из М.Знаменского пер.
от 1000 ₽

