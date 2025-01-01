Спектакль Анна в тропиках

Пьеса Нило Круза «Анна в тропиках», удостоенная Пулицеровской премии в 2003 году, оживает на сцене в постановке Александра Баргмана. Эта история переносит зрителя в атмосферу 1929 года, на небольшую табачную фабрику района Ибор-Сити в Тампе, где судьбы героев переплетаются с драматическими страницами «Анны Карениной» Льва Толстого.
На фабрику приезжает новый чтец, Хуан, с «острова». В его чемодане — собрание литературных шедевров, и первой книгой, которую он выбирает, становится роман Толстого. Чтение «Анны Карениной» открывает в героях пьесы новые чувства, желания и тайны. Под палящим солнцем Флориды страсти, вдохновлённые великим романом, разгораются всё сильнее, толкая героев к неизбежным последствиям.
Каждая деталь постановки погружает зрителя в атмосферу 1920-х годов. Солнечный свет, которым, кажется, пронизана сцена, скрывает тайны героев, а ритм пластики и видеопроекций подчёркивает напряжённость их переживаний.
«Анна в тропиках» — это история, которая заставляет задуматься, может ли искусство менять жизнь. Приходите, чтобы увидеть, как великая литература пробуждает сердца даже под жарким солнцем тропиков.