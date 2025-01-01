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Анна в тропиках
Киноафиша Анна в тропиках

Спектакль Анна в тропиках

Постановка
Театр им. Комиссаржевской 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Анна в тропиках»: страсти под жарким солнцем

Пьеса Нило Круза «Анна в тропиках», удостоенная Пулицеровской премии в 2003 году, оживает на сцене в постановке Александра Баргмана. Эта история переносит зрителя в атмосферу 1929 года, на небольшую табачную фабрику района Ибор-Сити в Тампе, где судьбы героев переплетаются с драматическими страницами «Анны Карениной» Льва Толстого.

Сюжет: роман Толстого в жаркой Флориде

На фабрику приезжает новый чтец, Хуан, с «острова». В его чемодане — собрание литературных шедевров, и первой книгой, которую он выбирает, становится роман Толстого. Чтение «Анны Карениной» открывает в героях пьесы новые чувства, желания и тайны. Под палящим солнцем Флориды страсти, вдохновлённые великим романом, разгораются всё сильнее, толкая героев к неизбежным последствиям.

Художественное воплощение

  • Режиссёр-постановщик: Александр Баргман
  • Художник-постановщик: Эмиль Капелюш
  • Костюмы: Стефания Граурогкайте
  • Пластика: Николай Реутов
  • Световое оформление: Тарас Михалевский
  • Видеоэффекты: Павел Макушев
  • Музыкальное сопровождение: Сергей Пеньков

Каждая деталь постановки погружает зрителя в атмосферу 1920-х годов. Солнечный свет, которым, кажется, пронизана сцена, скрывает тайны героев, а ритм пластики и видеопроекций подчёркивает напряжённость их переживаний.

Почему стоит посмотреть?

  • Мастерство драматургии. Пьеса Круза — это тонкая аллегория о столкновении литературы с реальной жизнью, о страстях, которые оживают благодаря искусству.
  • Уникальная атмосфера. Жаркий климат тропиков и напряжённая эмоциональная интрига создают незабываемый контраст.
  • Актуальность сюжета. Как и герои «Анны Карениной», персонажи пьесы ищут счастья, любви и свободы, сталкиваясь с собственными ограничениями и предрассудками.

«Анна в тропиках» — это история, которая заставляет задуматься, может ли искусство менять жизнь. Приходите, чтобы увидеть, как великая литература пробуждает сердца даже под жарким солнцем тропиков.

Режиссер
Александр Баргман
В ролях
Маргарита Бычкова
Евгений Иванов
Инна Анциферова
Анна Вартанян
Екатерина Карманова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
14:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽

Фотографии

Анна в тропиках Анна в тропиках Анна в тропиках Анна в тропиках Анна в тропиках Анна в тропиках Анна в тропиках Анна в тропиках

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