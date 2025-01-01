Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Анна Плетнева
Киноафиша Анна Плетнева

Анна Плетнева

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Концерт Анны Плетневой в Волгограде

Волгоград готовится к незабываемому вечеру! В вашем распоряжении самый длинный бар города Kultura и кухня, предлагающая разнообразные блюда. Не упустите шанс насладиться дымными коктейлями в уютной атмосфере.

Дата и время

Сбор гостей начнется в 18:30, а концерт стартует не позже 22:00. После выступления праздник продолжится, и вы сможете оставаться на площадке, наслаждаясь баром и кухней.

Безопасность и предзаказ

На входе будет действовать фейсконтроль безопасности. Если вы приобрели место за столом, обязательно сделайте предзаказ, так как ожидается большое количество гостей. Заказы по факту могут занять до 1 часа ожидания.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного события! Ждем вас на концерте Анны Плетневой!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 13 февраля
Kultura Волгоград, наб. 62-й Армии, 6, Волгоградский речной порт
19:00 от 5000 ₽

В ближайшие дни

Нам 15! Мир Женщин: Soprano Турецкого
12+
Классическая музыка Эстрада
Нам 15! Мир Женщин: Soprano Турецкого
30 сентября в 19:00 Волгоградская филармония
от 1500 ₽
Ярослав Сумишевский
12+
Поп Эстрада
Ярослав Сумишевский
16 ноября в 19:00 Дом офицеров
от 1800 ₽
Маргарита Родина. Сольный стендап концерт
18+
Юмор
Маргарита Родина. Сольный стендап концерт
7 ноября в 20:00 Kultura
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше