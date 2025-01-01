Анна Плетнева

Концерт Анны Плетневой в Волгограде

Волгоград готовится к незабываемому вечеру! В вашем распоряжении самый длинный бар города Kultura и кухня, предлагающая разнообразные блюда. Не упустите шанс насладиться дымными коктейлями в уютной атмосфере.

Дата и время

Сбор гостей начнется в 18:30, а концерт стартует не позже 22:00. После выступления праздник продолжится, и вы сможете оставаться на площадке, наслаждаясь баром и кухней.

Безопасность и предзаказ

На входе будет действовать фейсконтроль безопасности. Если вы приобрели место за столом, обязательно сделайте предзаказ, так как ожидается большое количество гостей. Заказы по факту могут занять до 1 часа ожидания.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного события! Ждем вас на концерте Анны Плетневой!