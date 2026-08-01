Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Анна Пашинина
Билеты от 500₽
Киноафиша Анна Пашинина

Анна Пашинина

18+
Возраст 18+
Билеты от 500₽

О концерте

Откровение сильной женщины: стендап Анны Пашининой

Приглашаем вас на первый сольный стендап-концерт Анны Пашининой — яркой и многогранной личности. Бывший главбух, пауэрлифтерша, обладательница котособаки и участница проекта «Женский стендап» на ТНТ, она готова поделиться с вами своими историями и инсайтами о том, как создать свою жизнь самостоятельно.

Концерт пройдет в формате откровенного монолога, где Аня расскажет о своих переживаниях, борьбе и успехах. Это не просто развлечение на один вечер — это возможность увидеть, как сильная женщина вдохновляет и меняет свою судьбу.

Удобство размещения

Билеты на мероприятие не привязаны к конкретному столику или месту. Команда клуба Comedy Hub сделает так, чтобы вы были комфортно размещены в порядке очереди. Если вы пришли с друзьями, не переживайте: вы сможете сесть вместе, даже если за одним столом будут другие гости.

Дополнительные расходы

Обратите внимание, что стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета. Это дает вам возможность выбрать любимые блюда и напитки во время концерта.

Не упустите шанс стать частью этого уникального события и увидеть, как на сцене рождается вдохновение и сила воли!

Купить билет на концерт Анна Пашинина

Помощь с билетами
Август
20 августа четверг
21:00
Standup Brothers Москва, Садовая-Черногрязская, 22, стр. 1
от 500 ₽

В ближайшие дни

Валерий Сюткин и группа Рок-н-ролл бэнд.
6+
Рок

Валерий Сюткин и группа Рок-н-ролл бэнд.

20 сентября в 20:00 Lustra Bar
от 3500 ₽
Опера&Джаз
12+
Джаз Классическая музыка

Опера&Джаз

12 сентября в 19:00 Зал церковных соборов храма Христа Спасителя
от 500 ₽
Звезды стендапа на крыше
18+
Юмор

Звезды стендапа на крыше

16 августа в 19:00 Крыша Novotel
от 1390 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше