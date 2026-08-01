Анна Пашинина

Откровение сильной женщины: стендап Анны Пашининой

Приглашаем вас на первый сольный стендап-концерт Анны Пашининой — яркой и многогранной личности. Бывший главбух, пауэрлифтерша, обладательница котособаки и участница проекта «Женский стендап» на ТНТ, она готова поделиться с вами своими историями и инсайтами о том, как создать свою жизнь самостоятельно.

Концерт пройдет в формате откровенного монолога, где Аня расскажет о своих переживаниях, борьбе и успехах. Это не просто развлечение на один вечер — это возможность увидеть, как сильная женщина вдохновляет и меняет свою судьбу.

Удобство размещения

Билеты на мероприятие не привязаны к конкретному столику или месту. Команда клуба Comedy Hub сделает так, чтобы вы были комфортно размещены в порядке очереди. Если вы пришли с друзьями, не переживайте: вы сможете сесть вместе, даже если за одним столом будут другие гости.

Дополнительные расходы

Обратите внимание, что стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета. Это дает вам возможность выбрать любимые блюда и напитки во время концерта.

Не упустите шанс стать частью этого уникального события и увидеть, как на сцене рождается вдохновение и сила воли!