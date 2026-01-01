Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Анна Новикова. Арт-акустика города: создаём аудиопортрет Екатеринбурга
Киноафиша Анна Новикова. Арт-акустика города: создаём аудиопортрет Екатеринбурга

Анна Новикова. Арт-акустика города: создаём аудиопортрет Екатеринбурга

12+
Возраст 12+

О выставке

Семинар авторского курса Анны Новиковой в Ельцин Центре

Звучание города имеет огромное значение для его восприятия. Индустриальный гул, разговоры в транспорте и звуки парка формируют уникальный акустический ландшафт Екатеринбурга. На семинаре участники смогут проанализировать, как звуки связаны с эмоциями и восприятием значимых мест.

Совместно с музыкантом участники создадут звуковые коллажи, которые смогут варьироваться от документальных фрагментов до арт-акустических композиций. В результате будет представлен звуковой портрет Екатеринбурга, который станет частью выставки, посвященной «эмоциональному медиапортрету города».

Эмоции и медиа

Эмоции — это не только личное переживание, но и медийный продукт. Социальные сети, сериалы и мемы формируют наше восприятие окружающей действительности. Цикл лекций «Чувствуя город: медиа и эмоции» помогает понять, как медиа влияют на наше эмоциональное состояние и восприятие города.

Практические занятия

На семинарах участники смогут применить полученные знания на практике: вместе с другими участниками и кураторами они составят эмоциональную карту Екатеринбурга, обсудят, как различные медиа изображают город, и создадут мультимедийные арт-объекты — от фотографий до звуковых коллажей. Все работы будут включены в выставку «эмоционального медиапортрета города».

Об Анне Новиковой

Анна Новикова — доктор культурологии и кандидат искусствоведения, антрополог медиа, профессор факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ и ведущий научный сотрудник Государственного института искусствознания. Семинар будет сопровождаться участием Николая Дуденкова, куратора музыкальной программы Ельцин Центра.

Перед началом семинара пройдет бесплатная лекция, на которой участники смогут узнать больше о теме курса.

Купить билет на выставка Анна Новикова. Арт-акустика города: создаём аудиопортрет Екатеринбурга

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
28 февраля суббота
19:00
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 500 ₽

В ближайшие дни

Творческий мастер-класс по эпоксидной смоле «Ночник с сухоцветами»
Мастер-класс
Творческий мастер-класс по эпоксидной смоле «Ночник с сухоцветами»
2 мая в 14:30 Центр культуры «Урал»
от 3900 ₽
Тайны третьей планеты
6+
Лекция
Тайны третьей планеты
25 апреля в 11:00 Ельцин Центр
от 400 ₽
Дмитрий Кравченко
0+
Литература
Дмитрий Кравченко
21 апреля в 19:00 Екатеринбургский ДК железнодорожников
от 1700 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше