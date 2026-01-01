Каждое мгновение ваше сердце усердно трудится, перегоняя кровь, насыщенную кислородом и необходимыми веществами, во все клетки тела. Вы задумывались о том, какой масштаб работы скрывается за 300 граммами мышц? Именно столько в среднем весит сердце взрослого человека. Сколько ударов оно уже сделало к данному моменту? Сколько литров крови перекачано?
На лекции будут рассмотрены следующие вопросы:
Анна Мирошниченко – врач-патологоанатом и младший научный сотрудник одного из крупнейших медицинских центров России. Она занимается как посмертной, так и прижизненной диагностикой. Анна является автором онлайн-проекта «Твой патологоанатом», где рассказывает о своей работе и различных заболеваниях с наглядной фото- и видеодемонстрацией случаев из практики.
Не упустите возможность узнать больше о сердце - этом удивительном органе, который так важен для нашей жизни!