Анна Мирошниченко. Сердце: орган с историей
Билеты от 1400₽
6+
Возраст 6+
О выставке

Лекция Анны Мирошниченко о кардиологии в Библиотеке РАН

Каждое мгновение ваше сердце усердно трудится, перегоняя кровь, насыщенную кислородом и необходимыми веществами, во все клетки тела. Вы задумывались о том, какой масштаб работы скрывается за 300 граммами мышц? Именно столько в среднем весит сердце взрослого человека. Сколько ударов оно уже сделало к данному моменту? Сколько литров крови перекачано?

Темы лекции

На лекции будут рассмотрены следующие вопросы:

  • Структура сердца – лектор подробно покажет и расскажет о его устройстве;
  • История изучения сердца и формирование представления о его функционировании;
  • Как выглядят некоторые сердечные заболевания и как их можно избежать или отсрочить;
  • Методы диагностики и лечения заболеваний сердца.

Спикер лекции

Анна Мирошниченко – врач-патологоанатом и младший научный сотрудник одного из крупнейших медицинских центров России. Она занимается как посмертной, так и прижизненной диагностикой. Анна является автором онлайн-проекта «Твой патологоанатом», где рассказывает о своей работе и различных заболеваниях с наглядной фото- и видеодемонстрацией случаев из практики.

Не упустите возможность узнать больше о сердце - этом удивительном органе, который так важен для нашей жизни!

Март
14 марта суббота
19:00
Библиотека по естественным наукам РАН Москва, Знаменка, 11/11, вход из М.Знаменского пер.
от 1400 ₽

