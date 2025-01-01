Лекция Анны Мирошниченко «Мозг: орган с историей»

Приглашаем вас на увлекательную лекцию Анны Мирошниченко, где вы сможете погрузиться в мир человеческого мозга — органа, который весит всего 1,3-1,5 кг, но потребляет 20% всей энергии организма. Этот удивительный орган способен создавать целые миры, хранить миллиарды воспоминаний и управлять каждым вашим движением.

О чем лекция?

На лекции вы узнаете:

Как устроен мозг и какие функции выполняет каждый его отдел;

Об истории его изучения;

Почему возникают и как выглядят некоторые заболевания мозга;

Как проводилась диагностика и методы лечения заболеваний в древности и в наше время.

Кто рассказывает?

Лектором выступит Анна Мирошниченко — врач-патологоанатом и младший научный сотрудник одного из крупнейших медицинских центров России. Она занимается посмертной и прижизненной диагностикой. Анна также является автором онлайн-проекта «Твой патологоанатом», где делится своими знаниями о заболеваниях детей и взрослых, иллюстрируя их фото- и видеоматериалами из своей практики.

Возрастное ограничение: 6+