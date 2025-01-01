Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Анна Мирошниченко. Мозг: орган с историей
Билеты от 1000₽
Киноафиша Анна Мирошниченко. Мозг: орган с историей

Анна Мирошниченко. Мозг: орган с историей

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Лекция Анны Мирошниченко «Мозг: орган с историей»

Приглашаем вас на увлекательную лекцию Анны Мирошниченко, где вы сможете погрузиться в мир человеческого мозга — органа, который весит всего 1,3-1,5 кг, но потребляет 20% всей энергии организма. Этот удивительный орган способен создавать целые миры, хранить миллиарды воспоминаний и управлять каждым вашим движением.

О чем лекция?

На лекции вы узнаете:

  • Как устроен мозг и какие функции выполняет каждый его отдел;
  • Об истории его изучения;
  • Почему возникают и как выглядят некоторые заболевания мозга;
  • Как проводилась диагностика и методы лечения заболеваний в древности и в наше время.

Кто рассказывает?

Лектором выступит Анна Мирошниченко — врач-патологоанатом и младший научный сотрудник одного из крупнейших медицинских центров России. Она занимается посмертной и прижизненной диагностикой. Анна также является автором онлайн-проекта «Твой патологоанатом», где делится своими знаниями о заболеваниях детей и взрослых, иллюстрируя их фото- и видеоматериалами из своей практики.

Возрастное ограничение: 6+

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 ноября
Библиотека по естественным наукам РАН Москва, Знаменка, 11/11, вход из М.Знаменского пер.
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Экскурсия + квест + шоколадный мастер-класс
6+
Экскурсия Мастер-класс
Экскурсия + квест + шоколадный мастер-класс
4 августа в 11:00 Музей «В Тишине»
от 1650 ₽
Комбо: два мастер-класса
6+
Мастер-класс
Комбо: два мастер-класса
23 июля в 11:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 1300 ₽
Making Magic
16+
Интерактивный
Making Magic
30 июля в 17:00 Арт-пространство Luminar
от 900 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше