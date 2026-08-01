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Anna Kravt. «Концерт на воде»
Билеты от 2500₽
Киноафиша Anna Kravt. «Концерт на воде»

Anna Kravt. «Концерт на воде»

6+
Возраст 6+
Билеты от 2500₽

О концерте

Летний концерт ANNA KRAVT в Москве

23 августа на одной из самых живописных летних площадок Москвы пройдет большой сольный концерт ANNA KRAVT. Этот вечер обещает стать уникальным событием, где музыка, закат и атмосфера города соединятся в едином потоке.

Что ожидать от вечера?

Гостей ждут не только любимые хиты и новые песни в живом исполнении, но и эксклюзивный показ от ANYAMO, специально подготовленный для зрителей. Концерт будет сопровождаться яркой шоу-программой и неожиданными сюрпризами, создавая атмосферу вдохновения.

Особенности вечеринки

  • Большой сольный концерт ANNA KRAVT
  • Живой звук
  • Эксклюзивный показ ANYAMO
  • Специальные гости
  • Летняя атмосфера у воды
  • Красивые фотозоны и незабываемые впечатления

Этот концерт — не просто выступление. Это возможность насладиться красивым летним вечером, наполненным музыкой и эмоциями, которые захочется переживать снова.

Купить билет на концерт Anna Kravt. «Концерт на воде»

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Август
23 августа воскресенье
18:30
Пионерский пруд в Парке Горького Москва, Крымский Вал
от 2500 ₽

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