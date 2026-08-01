Anna Kravt. «Концерт на воде»

Летний концерт ANNA KRAVT в Москве

23 августа на одной из самых живописных летних площадок Москвы пройдет большой сольный концерт ANNA KRAVT. Этот вечер обещает стать уникальным событием, где музыка, закат и атмосфера города соединятся в едином потоке.

Что ожидать от вечера?

Гостей ждут не только любимые хиты и новые песни в живом исполнении, но и эксклюзивный показ от ANYAMO, специально подготовленный для зрителей. Концерт будет сопровождаться яркой шоу-программой и неожиданными сюрпризами, создавая атмосферу вдохновения.

Особенности вечеринки

Большой сольный концерт ANNA KRAVT

Живой звук

Эксклюзивный показ ANYAMO

Специальные гости

Летняя атмосфера у воды

Красивые фотозоны и незабываемые впечатления

Этот концерт — не просто выступление. Это возможность насладиться красивым летним вечером, наполненным музыкой и эмоциями, которые захочется переживать снова.