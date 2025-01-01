Анна Королева и Арсенал

В эту пятницу на Главную сцену Клуба вместе с легендарным «Арсеналом», которому в прошлом году исполнилось полвека, вновь выйдет Анна Королева. Вот как отозвался об этом событии Лев Боровков – редактор и соучредитель медиаресурса JAZZIST, автор телеграмм-канала The Lost Chords: «Анна Королева – преемница создателя и бэнд-лидера «Арсенала», которую Алексей Козлов выбрал сам. Уже долгое время он говорил, что именно Аню хочет видеть продолжателем своего дела, и кто-кто, а Алексей Семёнович слов на ветер не бросает. Трудно найти более подходящего преемника: Козлова и Королеву роднит полная готовность нырнуть в любой жанр, азарт перед лицом неизведанного. Но если в последние годы Козлову было интереснее играть каверы, сопровождая их просветительскими комментариями, то Аня собирается вернуть в репертуар «Арсенала» авторские вещи Алексея Семёновича. Это и сохранит дух группы, и даст «Арсеналу» заряд адреналина. И всё-таки невозможно представить, что Козлов вот так возьмет и уйдет на покой. Мало кто удивится, увидев его и Королеву вместе на сцене. Такой дуэт стал бы забавным приветом первому, духовому составу «Арсенала». А на сей день, по отзывам очевидцев, Королева отлично справляется сама – в чём мы и зовём вас убедиться. Анна Королева – джазовая саксофонистка, пианистка и вокалистка, композитор и аранжировщик, резидент Клуба Алексея Козлова. Лауреат российской независимой молодежной премии поощрения высших достижений литературы и искусства «ТРИУМФ-2005». В России и за рубежом сотрудничала с такими корифеями джаза, как Джимми Хис, Кристиан МакБрайт, Гари Барц, Деннис Роуланд, Владимир Чекасин, Игорь Бутман, Алексей Козлов, Сай Смит, Фрэнк МакКомб, Хьюберт Лоус, Кармен Ланди, Адам Нюссбаум, Пол Болленбек, Бобби Ватсон, Александр Вершинин, Даниил Крамер, Анатолий Кролл и др. В рамках программы лидерства «Открытый мир» прошла стажировку в США в Институте Дейва Брубека и выступила на джаз-фестивале в Монтеррее, одном из самых престижных в мире. В творческих проектах сотрудничала с Юрием Башметом, Мишей Рахлевским, Зоей Богуславской, Андреем Вознесенским, Сергеем Юрским и другими знаковыми фигурами нашей культуры. Автор абсолютно контрастных мультижанровых проектов: международный перформанс «Импровизации из Чемодана», «Jazz Antigravity», «Bang of Rules», фортепианный «Ocean Inside», «Timeless». В ноябре 2022 года с успехом презентовала в Клубе Алексея Козлова свой новый фьюжн-альбом «Over the Mountains». В ноябре прошлого года Анна получила премию Radio JAZZ «Все цвета джаза» в номинации «Релиз года» за альбом «Timeless». Вместе с Анной Королевой к публике выйдет «Арсенал» – первый советский джаз-рок-коллектив, главное творение Алексея Козлова, президента нашего Клуба, ансамбль, созданный им в 1973-м и к концу 70-х получивший всесоюзную известность. За полвека жизни «Арсенал» познал творческие и кадровые трансформации, был экспериментальной платформой для новых стилей, выезжал за границу, выступал на ТВ, становился лауреатом зарубежных джаз-фестивалей, собрал мощную дискографию. Разные поколения помнят его то коллективом в духе «Оркестра Махавишну» Джона Маклафлина, то «продвинутым» ВИА, то типичным комбо актуального евроджаза, то почти рок-группой, использующей в представлениях брейк-данс. Неизменными были лишь руководитель коллектива и мастерство его участников – за 50 лет школу «Арсенала» прошли более чем полторы сотни элитных музыкантов, Анна Королева – из их числа. Последние этапные перемены в составе были проведены летом 2009-го – для перехода к эстетике стиля «New Emotional Music», возврата к ранним формам фанки-джаза и большего погружения в World-music и «ECM». При этом «Арсенал» как был, так и остался командой импровизаторов, собранных Алексеем Козловым в единый, уже легендарный проект. В концерте примут участие: Анна Королева (саксофон), Юрий Погиба (рояль, клавишные), Евгений Шариков (бас-гитара), Эдуард Петрухин или Аркадий Баклагин (барабаны), Вартан Бабаян (перкуссия).