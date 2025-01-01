Меню
Анна Каренина
Киноафиша Анна Каренина

Спектакль Анна Каренина

Постановка
Краснодарский театр драмы им. Горького 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Классика Льва Николаевича Толстого на сцене Театра драмы

Для режиссера Дмитрия Егорова история великосветской дамы, бросившейся под паровоз, становится попыткой глубже понять человеческую природу. Спектакль предлагает зрителям уникальную возможность сосредоточиться на главных героях романа, погружаясь в их внутренний мир.

Любовь и предательство

На сцене развернется рассказ о любви, семейных отношениях, измене и правде, которая порой оказывается тяжелым бременем для человека. Каждый из этих аспектов будет представлен через призму классического произведения, что позволяет задуматься о вечных вопросах, актуальных как в XIX, так и в XXI веках.

Инсценировка от Ярославы Пулинович

Инсценировка толстовской «Анны Карениной» была специально создана для этого спектакля известным современным драматургом Ярославой Пулинович. Интересно, что авторы постановки сохранили слова великого классика без изменений, что придает спектаклю аутентичность и позволяет зрителям вновь прочувствовать глубину Толстого.

Традиции и современность

Спектакль «Анна Каренина» сочетает в себе традиционное звучание, заданное в произведении, и современный взгляд на темы, тревожащие человечество на протяжении веков. Это создает уникальное пространство для размышлений и обсуждений, что делает спектакль особенно актуальным для зрителей.

Не упустите возможность увидеть это произведение на сцене и погрузиться в мир, где переплетаются любовь, страсть и человеческие драмы.

Режиссер
Дмитрий Егоров
В ролях
Евгения Белова
Татьяна Башкова
Евгений Женихов
Алексей Мосолов
Михаил Дубовский

