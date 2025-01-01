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Анна Каренина
Билеты от 2100₽
Киноафиша Анна Каренина

Спектакль Анна Каренина

Эстрадный мюзикл по роману Льва Толстого
Постановка
Московский театр оперетты 12+
Возраст 12+
Билеты от 2100₽

О концерте/спектакле

Мюзикл по мотивам романа Льва Толстого

Спектакль создан на основе бессмертного романа Льва Толстого, и его либретто представляет собой оригинальную интерпретацию классической истории. В нем сохраняются основные мотивы и темы романа, но при этом добавляются новые элементы, которые позволяют увидеть знакомую историю под совершенно новым углом.

Артисты и вокал

В мюзикле участвуют лучшие артисты жанра, каждый из которых вносит свою уникальную энергию и таланты в создание сценического образа. Великолепный вокал исполнителей наполняет произведение эмоциями, раскрывая внутренний мир героев и их переживания. Музыкальные номера, наполненные глубиной и чувственностью, создают яркую атмосферу на сцене.

Хореография

Эффектная хореография в спектакле является важной частью визуального ряда. Танцы не только сопровождают развитие сюжета, но и подчеркивают эмоциональные состояния персонажей, создавая яркие и запоминающиеся сцены.

Живой оркестр и мультимедийное оформление

Живой оркестр придает мюзиклу особую атмосферу, подчеркивая каждое ключевое событие своей динамичной и эмоциональной музыкой. Зрелищное мультимедийное оформление делает спектакль более современным и эффектным, усиливая впечатление от происходящего на сцене. Использование современных технологий позволяет создать уникальные визуальные эффекты, которые переносят зрителей в мир романа, погружая их в его яркие и захватывающие моменты.

Этот мюзикл — это не просто адаптация литературного произведения, а целое театральное событие, которое соединяет классическую литературу с современными сценическими технологиями, создавая незабываемое зрелище.

Режиссер
Алина Чевик
В ролях
Екатерина Гусева
Валерия Ланская
Ольга Беляева
Сергей Ли
Александр Маракулин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Московский театр оперетты Москва, Б.Дмитровка, 6
19:00 от 2100 ₽

Фотографии

Анна Каренина Анна Каренина Анна Каренина Анна Каренина Анна Каренина Анна Каренина Анна Каренина Анна Каренина Анна Каренина Анна Каренина Анна Каренина Анна Каренина Анна Каренина Анна Каренина

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