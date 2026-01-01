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Анна Каренина
Киноафиша Анна Каренина

Спектакль Анна Каренина

Танцы по Толстому
Постановка
Театр им. Вахтангова 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Хореографическая версия великого романа на сцене Театра Вахтангова

Режиссёр Анжелика Холина создала уникальную хореографическую интерпретацию романа, который стал настоящим эмоциональным путешествием. Её работа наполнена проникновенностью и захватывающей выразительностью, позволяя актёрам общаться с мыслями и чувствами зрителей без слов.

Поиск гармонии в движении

Анжелика Холина, режиссёр-хореограф, говорит: «Я ищу эквивалент гармонии слова и смысла в пластике. Каждое движение таит в себе смысл, адекватный слову». Это стремление к синтезу делает спектакль поистине уникальным, где язык хореографии обогащает литературный текст.

Музыка как средство выражения

Музыка Альфреда Шнитке служит фоном для спектакля, помогая раскрыть характеры героев. Глубокий драматизм, изящество и лёгкость звучания соответствуют амплитуде чувств, испытываемых персонажами романа.

Темы и мораль

Анжелика Холина подчеркивает, что для неё мораль романа заключается в том, что «женщина не должна быть предметом удовлетворения мужского самолюбия». Это важное утверждение пронизано идеей о том, что, несмотря на наши представления о любви, мы нередко сталкиваемся с собственным эгоизмом, который разрушает искренние чувства.

Признание на международной арене

Спектакль был отмечен наградой «Вильянуэва-2013» (Куба) за лучший иностранный спектакль, что подтверждает его высокую художественную ценность и значимость на международной театральной сцене.

Режиссер
Анжелика Холина
В ролях
Евгений Князев
Евгений Князев
Ксения Трейстер
Ксения Трейстер
Виктор Добронравов
Виктор Добронравов
Анастасия Лазебных
Алекс Риваль

Фотографии

Анна Каренина Анна Каренина Анна Каренина Анна Каренина Анна Каренина
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