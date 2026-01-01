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Анна Каренина
Киноафиша Анна Каренина

Спектакль Анна Каренина

16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

«Анна Каренина» в постановке Александра Галибина

Новая трактовка классики

Александр Галибин, известный артист и режиссер, представляет свою интерпретацию бессмертного образа Анны Карениной — одной из самых противоречивых героинь мировой литературы. В его версии Анна — не просто женщина, оказавшаяся между любовью и долгом, но мистический персонаж, воплощающий внутреннюю борьбу и разрушение.

Каренина без прошлого и будущего

Галибин изображает Каренину как женщину, не знающую себя и своих истинных желаний. Ее отношения с Вронским, мужем Карениным и даже собственным сыном лишены однозначных ответов: любит ли она Вронского? Ненавидит ли мужа? И что толкает ее на роковой шаг под поезд? Спектакль задает эти вопросы, не стремясь дать прямые ответы, а предлагая зрителю самому интерпретировать трагедию Анны.

Исследование вечных тем

Вместе с драматургом Еленой Греминой Галибин исследует глубокие, вечные темы — взаимоотношения супругов, матери и ребенка, любовь и измену, дружбу и предательство. Эта постановка — не просто история измены или несчастной любви. Это подлинная трагедия, звучащая как древнегреческий миф, где голоса страстей, терзающих Анну, выливаются в хор, который становится символом ее внутреннего кризиса.

Эстетика спектакля

Сценография спектакля подчеркивает эмоциональное напряжение. Выразительные визуальные решения и невероятная музыка, создаваемая из самых неожиданных звуков — стекла, камней, каблуков — формируют атмосферу напряженности и драматизма. В роли Анны Карениной — талантливая Ирина Савицкова, чье исполнение придает героине изысканную и тонкую глубину.

Спектакль Александра Галибина — это сложная и красивая постановка, которая затрагивает как разум, так и чувства, приглашая зрителей в мир трагедии, где внутренние конфликты не менее страшны, чем внешние.

Режиссер
Александр Галибин
В ролях
Александр Муравицкий
Анатолий Дубанов
Роман Дряблов
Олег Коробкин
Алла Еминцева

Фотографии

Анна Каренина Анна Каренина Анна Каренина
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