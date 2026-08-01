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Анна Каренина
Киноафиша Анна Каренина

Спектакль Анна Каренина

Постановка
Коляда-театр 18+
Продолжительность 3 часа 15 минут
Возраст 18+

О спектакле

Переосмысленная Анна Каренина в Коляда-Театре

В новой постановке Николая Коляды история любви Анны Карениной, написанная Львом Толстым полтора века назад, снова оживает на сцене Коляда-Театра. Это спектакль, в котором сцены русской жизни XIX века неожиданно перекликаются с сегодняшней реальностью.

Любовь и трагедия

Анне Карениной — 26 лет, Вронскому — 21. Влюблённые молодые люди верят, что нашли свою судьбу, но вскоре сталкиваются с суровой реальностью: мир не так прост. Любовь, страсть, ревность и осуждение общества — чувства героев Толстого столь же актуальны сегодня, как и в XIX веке. Век изменился, костюмы сменились, но человеческие переживания остались прежними.

О чём спектакль?

Зрители увидят классическую историю с её главными драматическими моментами: страстная любовь Анны и Вронского, презрение общества и трагическая гибель героини. Однако, несмотря на трагедию, в спектакле есть луч света — история Лёвина и Кити, которые находят счастье в семейной жизни. Этот сюжет передаёт ключевой посыл: жизнь сильнее смерти.

Актёрский состав и художественные решения

В постановке участвует вся труппа театра, что делает спектакль масштабным и насыщенным. Николай Коляда умело сочетает традиционные и современные театральные приёмы, создавая уникальное сочетание классики и авангарда, которое обязательно поразит зрителей.

Режиссер
Николай Коляда
В ролях
Дарья Квасова
Олег Ягодин
Никита Рыбкин
Константин Итунин
Иван Федчишин

Купить билет на спектакль Анна Каренина

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В других городах
Август
31 августа понедельник
19:00
Коляда-театр Екатеринбург, просп. Ленина, 97
от 1000 ₽

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