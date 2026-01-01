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Анна Каренина
Киноафиша Анна Каренина

Анна Каренина

16+
Возраст 16+

О концерте

Литературно-музыкальная композиция «Анна Каренина»

Литературно-музыкальная композиция, основанная на романе Льва Толстого «Анна Каренина», представит увлекательное сочетание музыки и художественного слова. В произведении прозвучат композиции великих композиторов: Шопена, Чайковского, Глазунова и Рахманинова.

Исполнение музыки доверено Уральскому академическому филармоническому оркестру под руководством дирижёра Алексея Доркина. В этом проекте участвует также известная актриса Светлана Замараева, которая выполнит прочтение фрагментов романа. Замараева — народная артистка России и лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска», обладающая уникальным даром превращать текст в живое, ощущаемое представление.

Лев Толстой написал «Анну Каренину» 150 лет назад, но его произведение по-прежнему пронзает сердца читателей и зрителей. Достоевский называл роман «огромной разработкой души человеческой». Его глубокие темы — любовь, страсть, сложные семейные отношения и поиск смысла жизни — становятся еще более выразительными под аккомпанемент живой музыки.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, где звучание музыки и слово сольются воедино, создавая неповторимую атмосферу.

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В других городах
Январь
27 января среда
19:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 2300 ₽

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