Литературно-музыкальная композиция «Анна Каренина»

Литературно-музыкальная композиция, основанная на романе Льва Толстого «Анна Каренина», представит увлекательное сочетание музыки и художественного слова. В произведении прозвучат композиции великих композиторов: Шопена, Чайковского, Глазунова и Рахманинова.

Исполнение музыки доверено Уральскому академическому филармоническому оркестру под руководством дирижёра Алексея Доркина. В этом проекте участвует также известная актриса Светлана Замараева, которая выполнит прочтение фрагментов романа. Замараева — народная артистка России и лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска», обладающая уникальным даром превращать текст в живое, ощущаемое представление.

Лев Толстой написал «Анну Каренину» 150 лет назад, но его произведение по-прежнему пронзает сердца читателей и зрителей. Достоевский называл роман «огромной разработкой души человеческой». Его глубокие темы — любовь, страсть, сложные семейные отношения и поиск смысла жизни — становятся еще более выразительными под аккомпанемент живой музыки.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, где звучание музыки и слово сольются воедино, создавая неповторимую атмосферу.