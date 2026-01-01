Анна Каренина
Спектакль Анна Каренина

18+
Возраст 18+

О спектакле

Уникальная интерпретация «Анны Карениной» в программе гастролей Краснодарского драматического театра

Гастроли Краснодарского академического театра драмы им. М. Горького привносят на театральные подмостки глубокую и многогранную интерпретацию классического произведения Льва Толстого. Режиссер Дмитрий Егоров создал спектакль, в котором исследуется природа человеческой сущности через призму судьбы великосветской дамы, решившейся на крайний шаг - броситься под поезд.

Сюжет и ключевые темы

На сцене будут представлены только главные герои романа, что позволяет сосредоточиться на самых важных аспектах их отношений. Спектакль поднимает темы любви, устройства семьи, измены и правды, которая становится бременем для каждого человека. Это не просто пересказ истории, а глубокое размышление о вечных вопросах, актуальных как в XIX, так и в XXI веках.

Современная интерпретация классики

Инсценировка «Анны Карениной», созданная известным современным драматургом Ярославой Пулинович, сохраняет оригинальные слова Льва Толстого, придавая им новое звучание. Спектакль обещает быть не только верным классике, но и провокационным поводом для раздумий о человеческой природе.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который заставит вас задуматься над глубокими вопросами о жизни, любви и самопознании.

Июнь
5 июня пятница
18:30
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
от 400 ₽

