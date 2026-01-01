Спектакль Анна Каренина

Гастроли Краснодарского академического театра драмы им. М. Горького привносят на театральные подмостки глубокую и многогранную интерпретацию классического произведения Льва Толстого. Режиссер Дмитрий Егоров создал спектакль, в котором исследуется природа человеческой сущности через призму судьбы великосветской дамы, решившейся на крайний шаг - броситься под поезд.
На сцене будут представлены только главные герои романа, что позволяет сосредоточиться на самых важных аспектах их отношений. Спектакль поднимает темы любви, устройства семьи, измены и правды, которая становится бременем для каждого человека. Это не просто пересказ истории, а глубокое размышление о вечных вопросах, актуальных как в XIX, так и в XXI веках.
Инсценировка «Анны Карениной», созданная известным современным драматургом Ярославой Пулинович, сохраняет оригинальные слова Льва Толстого, придавая им новое звучание. Спектакль обещает быть не только верным классике, но и провокационным поводом для раздумий о человеческой природе.
