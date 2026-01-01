Оповещения от Киноафиши
Анна Каренина
Анна Каренина

Спектакль Анна Каренина

Постановка
Свердловский театр драмы 16+
Продолжительность 180 минут
Возраст 16+

О спектакле

Анна Каренина: новое прочтение классики

Свердловский академический театр драмы представляет собственную постановку по роману Льва Толстого «Анна Каренина». В этом спектакле раскрываются темы любви, семейных отношений, смысла жизни и незаконной страсти. Он предлагает зрителям самостоятельно искать ответы на вопросы, связанные с судьбой героини, отказываясь от однозначных решений.

История о блеске аристократии XIX века представлена изящной элегантностью костюмов и стильной хореографией любовных сцен. Пластически организованные выходы светского общества создают незабываемую атмосферу, подчеркивающую глубину и сложность эмоций персонажей.

Что заставило Анну броситься под поезд? Кто виновен в её трагической судьбе: Вронский или Каренин? Почему нельзя было просто развестись? Эти вопросы делают спектакль интригующим и заставляют думать.

«Спектакль Михаила Заеца и Алексея Паненкова представляется интересной, неоднозначной репликой в длинном диалоге театра с романом «Анна Каренина». Будучи выразительным зрелищем, рассчитанным на публику большого зала, отказываясь от полутонов в пользу чистого цвета, спектакль рискует, но не переходит границу однозначности. Есть над чем думать, чем любоваться и с чем спорить», — отмечает Евгения Тропп из «Петербургского театрального журнала».

Актерский состав

В ролях: Константин Шавкунов, Татьяна Малинникова, Сергей Заикин, Алексей Агапов, Евгения Бурмака, Анна Минцева, Марина Лозовая, Екатерина Леонова.

 

Купить билет на спектакль Анна Каренина

Апрель
21 апреля вторник
18:30
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
от 300 ₽

Фотографии

Анна Каренина Анна Каренина Анна Каренина Анна Каренина Анна Каренина

