Спектакль Анна Каренина

Анна Каренина: новое прочтение классики

Свердловский академический театр драмы представляет собственную постановку по роману Льва Толстого «Анна Каренина». В этом спектакле раскрываются темы любви, семейных отношений, смысла жизни и незаконной страсти. Он предлагает зрителям самостоятельно искать ответы на вопросы, связанные с судьбой героини, отказываясь от однозначных решений.

История о блеске аристократии XIX века представлена изящной элегантностью костюмов и стильной хореографией любовных сцен. Пластически организованные выходы светского общества создают незабываемую атмосферу, подчеркивающую глубину и сложность эмоций персонажей.

Что заставило Анну броситься под поезд? Кто виновен в её трагической судьбе: Вронский или Каренин? Почему нельзя было просто развестись? Эти вопросы делают спектакль интригующим и заставляют думать.

«Спектакль Михаила Заеца и Алексея Паненкова представляется интересной, неоднозначной репликой в длинном диалоге театра с романом «Анна Каренина». Будучи выразительным зрелищем, рассчитанным на публику большого зала, отказываясь от полутонов в пользу чистого цвета, спектакль рискует, но не переходит границу однозначности. Есть над чем думать, чем любоваться и с чем спорить», — отмечает Евгения Тропп из «Петербургского театрального журнала».

Актерский состав

В ролях: Константин Шавкунов, Татьяна Малинникова, Сергей Заикин, Алексей Агапов, Евгения Бурмака, Анна Минцева, Марина Лозовая, Екатерина Леонова.