Анна Каренина
Киноафиша Анна Каренина

Спектакль Анна Каренина

Продолжительность спектакль в 2-х действиях

О спектакле

Спектакль «Анна Каренина» с Иваром Калныньшем: мировой шедевр на театральной сцене Алматы

Зрителей ждет яркий и эмоциональный спектакль по мотивам бессмертного романа Л. Толстого «Анна Каренина». Эта история — одно из самых красивых и драматичных любовных повествований мировой литературы. На сцене развернется пронзительная драма отношений между мечтательной и несчастной в браке Анной Карениной и блестящим молодым офицером Алексеем Вронским.

События разворачиваются на фоне роскоши дворянской жизни. Постановка предлагает свежий взгляд на знакомый сюжет, оживляя классический роман новыми драматургическими решениями, яркими актерскими образами и современным сценическим языком. Великолепные костюмы, яркие декорации, прекрасная музыка, эффектные хореографические и световые решения создают атмосферу настоящего театрального праздника.

Эмоции и страсти на сцене

Герои спектакля переживают яркие и противоречивые чувства: любовь и ревность, страсть, надежду и отчаяние. Несмотря на то что события происходят почти полтора столетия назад, они остаются близкими и понятными каждому зрителю. Спектакль «Анна Каренина» уже покорил тысячи сердец по всему миру и заслужил признание публики.

Актерский состав

В роли Каренина — несравненный Ивар Калныньш, любимец публики и актер, не нуждающийся в представлении. Роль Анны Карениной исполнит Диана Розовлян, известная по роли Маргариты в нашумевшем спектакле «Мастер и Маргарита», а также по фильмам и сериалам «Танец мотылька», «Подари мне жизнь», «Сердце матери» и «Поцелуй».

Также в спектакле зрителей удивит харизматичный Борис Богданов в роли Вронского, известный благодаря киноработам «О чем говорят мужчины», «Анка с Молдованки» и «Балабол», а также как ведущий актер Нарвского театра «Ильмарине». Кроме того, на сцене выступят талантливые актеры театра и кино: И. Малыгина, Л. Гринберг, В. Мороз и многие другие.

Не упустите возможность стать частью этой великолепной постановки и насладиться непревзойденным театральным искусством!

В ролях
Ивар Калныньш
Ивар Калныньш
Диана Розовлян
Борис Богданов

Февраль
14 февраля суббота
19:00
Студенческий театр Concordia г. Алматы, ул. Богенбай батыра 151
от 10000 ₽

