Спектакль Анна Каренина

Анна Каренина
Постановка
Малый театр кукол МТК 16+
Режиссер Чакчи Фросноккерс
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 16+

Трагедия по Л. Толстому на сцене театра кукол

Рекомендовано тем, кто в силах сдержать бурю чувств, но лишь за чашечкой чая. Всем известная история с трагическим финалом раскроет, что скрывается за внешней сдержанностью героев из высшего света.

Классика литературы на театральной сцене

Роман Л.Н. Толстого оживает в интерпретации театра кукол, предлагая уникальный взгляд на непростые человеческие отношения. Два основных мотива — долг и чувство — становятся центральными в сюжете, заставляя зрителей задуматься о сложностях выбора.

Что ждать от спектакля

Эта постановка обещает не только визуальную красоту, но и глубокое эмоциональное воздействие. Ваша душа будет протестовать, а на сцене кукол развернется настоящая драма, наполненная чувствами и противоречиями.

Не пропустите возможность почувствовать на себе

Приходите на спектакль, чтобы испытать все оттенки эмоций и задуматься о вечных вопросах, стоящих перед каждым из нас. Это не просто спектакль, а возможность погрузиться в мир, где каждое решение имеет вес.

Ноябрь
Декабрь
28 ноября пятница
19:00
Малый театр кукол МТК Санкт-Петербург, Лиговский просп., 267, корп. 2
от 1500 ₽
22 декабря понедельник
19:00
Малый театр кукол МТК Санкт-Петербург, Лиговский просп., 267, корп. 2
от 1500 ₽

