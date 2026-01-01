Спектакль Анна Каренина (Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана)

Анна Каренина (Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана)
Возраст 12+

О спектакле

Анна Каренина: спектакль Бориса Эйфмана в рамках фестиваля Сириус

Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана представит постановку «Анна Каренина» по знаменитому роману Льва Толстого, на музыку Петра Ильича Чайковского. Это событие пройдет в рамках Международного фестиваля искусств «Сириус — Роза Хутор».

Театр Бориса Эйфмана известен своим уникальным подходом к хореографии, сочетая авторские наработки с традициями отечественного психологического театра. Его спектакли глубоко затрагивают темы человеческих страстей и предполагают активное взаимодействие со зрителем. Это сочетание чувственности, зрелищности и мастерства делает театр одним из самых ярких на мировой сцене.

Сюжет и хореография

В «Анне Карениной» Эйфман фокусируется на треугольнике Анна – Каренин – Вронский, опуская многие линии оригинала. Для хореографа история Анны становится исследованием внутренней катастрофы, вызванной страстью, которая разрушает привычный уклад жизни и подрывает основы личности. Пластика танцев в спектакле передает драму героини, находящейся в конфликте между общественным образом и тайной жизнью, полной глубоких чувств.

Музыкальное сопровождение

Музыка для спектакля составлена из фрагментов симфоний, оркестровых сюит и увертюр Чайковского. Это музыкальное полотно создает атмосферу, сопоставимую с трагической лирикой Толстого и эмоциональным накалом его произведения.

Современные вопросы

Спектакль, который объединяет классические и современные танцевальные формы, поднимает актуальные вопросы, волновавшие Толстого: что происходит с человеком, когда страсть затмевает свободу? Может ли чувство, требующее жертв, оправдать себя искренностью? Где проходит граница между правом на счастье и виной перед теми, чьи жизни разрушены этим выбором?

Август
11 августа вторник
19:00
Концертный центр «Сириус» Сочи, пос. Сириус, Чемпионов, 5
12 августа среда
19:00
Концертный центр «Сириус» Сочи, пос. Сириус, Чемпионов, 5

