Анна Иванова: энергия джаза и культовые хиты

Неповторимый вечер джаза с Анной Ивановой в ресторане Michèle

За роялем пиано-бара ресторана Michèle расположится талантливая Анна Иванова. Она не просто вокалистка — ее сильный и живой голос способен превратить любую мелодию в увлекательную историю. Непередаваемая энергия и виртуозный диалог с роялем сделали Анну звездой множества джазовых фестивалей, а также участницей шоу «Голос», где она успела покорить сердца всех четырех членов жюри.

В этот вечер гости смогут насладиться джазовыми стандартами, а также смелыми импровизациями на культовые хиты. Музыка будет с каждым аккордом открывать новые грани, заставляя зрителей подпевать в ритм клавиш.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события и насладиться волшебной атмосферой, которую создаст Анна Иванова в ресторанном пространстве Michèle.