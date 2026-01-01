Оповещения от Киноафиши
Анна Иванова: энергия джаза и культовые хиты

16+
Возраст 16+

О концерте

Неповторимый вечер джаза с Анной Ивановой в ресторане Michèle

За роялем пиано-бара ресторана Michèle расположится талантливая Анна Иванова. Она не просто вокалистка — ее сильный и живой голос способен превратить любую мелодию в увлекательную историю. Непередаваемая энергия и виртуозный диалог с роялем сделали Анну звездой множества джазовых фестивалей, а также участницей шоу «Голос», где она успела покорить сердца всех четырех членов жюри.

В этот вечер гости смогут насладиться джазовыми стандартами, а также смелыми импровизациями на культовые хиты. Музыка будет с каждым аккордом открывать новые грани, заставляя зрителей подпевать в ритм клавиш.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события и насладиться волшебной атмосферой, которую создаст Анна Иванова в ресторанном пространстве Michèle.

Февраль
27 февраля пятница
20:00
Michèle Санкт-Петербург, М.Морская, 24
от 3000 ₽

В ближайшие дни

Лёша Шамутило. Стендап-концерт
18+
Юмор
Лёша Шамутило. Стендап-концерт
20 марта в 19:00 Stage Standup Club
от 1500 ₽
6+
Классическая музыка
"Ultimum trio", аб-т №8
4 мая в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 500 ₽
Дайте танк (!)
16+
Рок
Дайте танк (!)
24 мая в 19:00 Клуб «А2»
от 2100 ₽
