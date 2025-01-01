Спектакль Анна и Эльза! Часть 3! Продолжение следует

Детское шоу «Анна и Эльза! Часть 3! Продолжение следует»

Приглашаем на захватывающее представление любимой сказки с новыми героями и невероятными приключениями!

Специальный гость

В нашем шоу вас ждет восходящая звезда эстрады ШикАлатА с премьерными номерами, такими как «С привкусом Корицы», «Ням-Ням» и «Счастье пахнет тобой». Также будет автограф-сессия и фотосессия с солисткой группы!

Сюжет и атмосферные спецэффекты

Снеговик, рассказывающий о событиях, произошедших давным-давно (или, возможно, не произошедших вовсе), подводит нас к истории королевы Эльзы. Она слышит зов своих родителей, которые предупреждают ее о том, что Злой Колдун набрал силы и угрожает миру. Эльзе предстоит отправиться в Замок Анастасии в Россию, чтобы противостоять злу и уберечь мир от тьмы.

Яркие впечатления для всей семьи

Это незабываемое шоу обещает удивить вас экшеном, великолепной музыкой и мощными эмоциями. Зрителей ждут потрясающие спецэффекты и грандиозное лазерное шоу, где семь лазерных установок создадут незабываемую геометрию и визуальные эффекты прямо в воздухе.

Не упустите возможность насладиться двумя часами волшебства с антрактом. Для детей до 4 лет вход бесплатный, при условии, что они не занимают отдельное место.

Погрузитесь в мир сказки и магии!