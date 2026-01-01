Оповещения от Киноафиши
Анна Хоружая. Мозг-гурман: нейрофизиология гастрономических удовольствий
О выставке

Лекция Анны Хоружей о нейрофизиологии

Уже не секрет, что вкусная еда — это одно из величайших удовольствий для многих из нас. Но что именно делает пищу «вкусной»? На лекции Анны Хоружей мы обсудим, как наши воспоминания, предпочтения и даже культурные особенности влияют на восприятие вкуса.

Темы лекции

Лекция затронет широкий спектр вопросов: как мы ощущаем множество вкусов, как наш мозг реагирует на них, и почему не все способны оценить изысканность французской кухни. Тем не менее, каждый из нас может найти наслаждение в любой трапезе.

Спикер лекции

Анна Хоружая — ведущий эксперт в области нейронаук, врач и преподаватель МФТИ. Она является сооснователем и заместителем главного редактора портала neuronovosti.ru, а также автором более 200 статей для известных изданий, таких как Вокруг света и Популярная механика.

Достижения и публикации

Анна Хоружая — член Ассоциации медицинских журналистов и дважды лауреат премии инновационной журналистики Tech-in-media. Она также удостоена награды Министерства образования и науки «За верность науке». Среди её книг можно отметить «Смерть замечательных людей» и «Вообще чума: истории болезней от лихорадки до Паркинсона».

Присоединяйтесь к лекции для увлекательного обсуждения нейрофизиологии гастрономических удовольствий и узнайте больше о том, как мозг воспринимает еду. Это отличный шанс расширить свои знания и, возможно, взглянуть на привычные блюда с новой стороны!

Апрель
3 апреля пятница
19:00
Auditorium Москва, Воздвиженка, 9
от 1200 ₽

