Анна Гофман. День рождения

День рождения Анны Гофман в кругу лучших музыкантов

Анна Гофман — уникальная певица, танцовщица и художник, приглашает вас отпраздновать свой день рождения с выдающимися представителями world music из России, Алжира и Греции. На сцене выступят два легендарных состава из музыкальных проектов Анны Гофман, а также приглашённые артисты.

Анна Гофман стирает границы между авторской музыкой и традицией, вобрав в себя множество культур и сплетая их в единую музыкальную канву. Она рассказывает свою сказочную историю с помощью мелодий Средиземноморья, Ближнего Востока, Индии, песенного наследия евреев-сефардов и своих собственных сочинений.

Достижения и проекты

Анна Гофман — лауреат премии «Золотая Ханукия» (2007) и участница театральных постановок в России и за рубежом. Она также принимала участие в многочисленных фестивалях джазовой и этнической музыки как в стране, так и за границей (Индия, Нидерланды).

Её первый музыкальный проект, «Romancero Sefardi», был основан в 2007 году и посвящён музыке испанских евреев-сефардов. Альбом 2013 года был признан лучшим альбомом месяца и номинирован на звание лучшего альбома года на всемирном испаноязычном радио «Mundofonias». Второй альбом, созданный в сотрудничестве с Юханном Никадимусом и Геннадием Лаврентьевым, «Твоим именем», стал лауреатом премий «Russian word music chart» и «Russian word music award» (2025).

На данный момент музыкальная география Анны и её нового проекта значительно расширилась и включает в себя разнообразие культур, а также много авторской музыки.