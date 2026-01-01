Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Анна Гофман. День рождения
Билеты от 1000₽
Киноафиша Анна Гофман. День рождения

Анна Гофман. День рождения

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

День рождения Анны Гофман в кругу лучших музыкантов

Анна Гофман — уникальная певица, танцовщица и художник, приглашает вас отпраздновать свой день рождения с выдающимися представителями world music из России, Алжира и Греции. На сцене выступят два легендарных состава из музыкальных проектов Анны Гофман, а также приглашённые артисты.

Анна Гофман стирает границы между авторской музыкой и традицией, вобрав в себя множество культур и сплетая их в единую музыкальную канву. Она рассказывает свою сказочную историю с помощью мелодий Средиземноморья, Ближнего Востока, Индии, песенного наследия евреев-сефардов и своих собственных сочинений.

Достижения и проекты

Анна Гофман — лауреат премии «Золотая Ханукия» (2007) и участница театральных постановок в России и за рубежом. Она также принимала участие в многочисленных фестивалях джазовой и этнической музыки как в стране, так и за границей (Индия, Нидерланды).

Её первый музыкальный проект, «Romancero Sefardi», был основан в 2007 году и посвящён музыке испанских евреев-сефардов. Альбом 2013 года был признан лучшим альбомом месяца и номинирован на звание лучшего альбома года на всемирном испаноязычном радио «Mundofonias». Второй альбом, созданный в сотрудничестве с Юханном Никадимусом и Геннадием Лаврентьевым, «Твоим именем», стал лауреатом премий «Russian word music chart» и «Russian word music award» (2025).

На данный момент музыкальная география Анны и её нового проекта значительно расширилась и включает в себя разнообразие культур, а также много авторской музыки.

Купить билет на концерт Анна Гофман. День рождения

Помощь с билетами
Июнь
21 июня воскресенье
20:30
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Времена года
12+
Классическая музыка

Времена года

17 июля в 21:00 Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла
от 1000 ₽
Бурлеск-шоу. Ночь в кабаре
18+
Джаз

Бурлеск-шоу. Ночь в кабаре

10 июня в 21:00 Академ-джаз-клуб
от 2000 ₽
Андрей Атлас
18+
Юмор

Андрей Атлас

28 июня в 21:30 Stand Up Патрики
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше