Анна Герман – 90

Каждая песня Анны Герман была исполнена сердцем, а ее голос звучал как хрустальный родник. Творчество этой великой певицы пережило время и продолжает волновать исполнителей, согревая сердца зрителей по всему миру. Её называют «белым ангелом песни», и уже четверть века в Москве не прерывается традиция отмечать день её рождения концертами, в которых звучат незабываемые мелодии.
14 февраля 2026 года в 18:00 в уникальном Зале Церковных Соборов состоится большой юбилейный концерт, посвященный 90-летию со дня рождения Анны Герман. Это мероприятие станет частью музыкального проекта «Имена на все времена» и подарит зрителям программу, наполненную чистотой и искренностью репертуара певицы.
В этот вечер прозвучат как любимые шлягеры, так и редкие песни. Зрители смогут насладиться известными композициями, такими как:
Но это не всё! Зрители услышат и редкие песни на русском языке:
Также зрители смогут насладиться удивительными польскими песнями:
Все песни будут выполнены в потрясающем музыкальном сопровождении эстрадно-симфонического оркестра Full Sound Band под руководством дирижера Евгения Олейникова. В концерте примут участие артисты из разных стран, которые помогут создать неповторимую атмосферу праздника.
Зрители увидят уникальные видео материалы, запечатлевшие Анну Герман, а также редкие фотографии певицы. В программе также состоится презентация книг о её судьбе и творчестве, а также нового диска с неизданными записями.
Творчество Анны Герман помогает сохранить в нашей жизни главные ценности: любовь, порядочность, верность, доброту и честность. Её песни стирают рамки времени и остаются актуальными всегда. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!
Возрастное ограничение: 6+