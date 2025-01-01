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Анна Герман – 90
Билеты от 800₽
Киноафиша Анна Герман – 90

Анна Герман – 90

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Концерт памяти Анны Герман: 90 лет любви и музыки

Каждая песня Анны Герман была исполнена сердцем, а ее голос звучал как хрустальный родник. Творчество этой великой певицы пережило время и продолжает волновать исполнителей, согревая сердца зрителей по всему миру. Её называют «белым ангелом песни», и уже четверть века в Москве не прерывается традиция отмечать день её рождения концертами, в которых звучат незабываемые мелодии.

14 февраля 2026 года в 18:00 в уникальном Зале Церковных Соборов состоится большой юбилейный концерт, посвященный 90-летию со дня рождения Анны Герман. Это мероприятие станет частью музыкального проекта «Имена на все времена» и подарит зрителям программу, наполненную чистотой и искренностью репертуара певицы.

Программа концерта

В этот вечер прозвучат как любимые шлягеры, так и редкие песни. Зрители смогут насладиться известными композициями, такими как:

  • «Эхо любви»
  • «Надежда»
  • «Когда цвели сады»
  • «Случайность»
  • «Гори, гори, моя звезда»
  • «Белая черемуха»
  • «Не спеши»
  • «Колыбельная»
  • «Приходит время»
  • «Будьте счастливы»

Но это не всё! Зрители услышат и редкие песни на русском языке:

  • «Останься»
  • «Веришь ли ты в первую любовь?»
  • «Если ты мне веришь»
  • «Ждала девчонка моряка»
  • «Береза»
  • «Все, что было»
  • «Наливное яблочко»
  • «Письмо Шопену»
  • «Русская раздольная»

Также зрители смогут насладиться удивительными польскими песнями:

  • «Танцующие Эвридики»
  • «Греческое вино»
  • «Танго любви»

Музыкальное сопровождение и гости вечера

Все песни будут выполнены в потрясающем музыкальном сопровождении эстрадно-симфонического оркестра Full Sound Band под руководством дирижера Евгения Олейникова. В концерте примут участие артисты из разных стран, которые помогут создать неповторимую атмосферу праздника.

Уникальные материалы и презентации

Зрители увидят уникальные видео материалы, запечатлевшие Анну Герман, а также редкие фотографии певицы. В программе также состоится презентация книг о её судьбе и творчестве, а также нового диска с неизданными записями.

Творчество Анны Герман помогает сохранить в нашей жизни главные ценности: любовь, порядочность, верность, доброту и честность. Её песни стирают рамки времени и остаются актуальными всегда. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!

Возрастное ограничение: 6+

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 февраля
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
18:00 от 800 ₽

Фотографии

Анна Герман – 90 Анна Герман – 90 Анна Герман – 90 Анна Герман – 90 Анна Герман – 90

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