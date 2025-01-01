Анна Герман – 90

Концерт памяти Анны Герман: 90 лет любви и музыки

Каждая песня Анны Герман была исполнена сердцем, а ее голос звучал как хрустальный родник. Творчество этой великой певицы пережило время и продолжает волновать исполнителей, согревая сердца зрителей по всему миру. Её называют «белым ангелом песни», и уже четверть века в Москве не прерывается традиция отмечать день её рождения концертами, в которых звучат незабываемые мелодии.

14 февраля 2026 года в 18:00 в уникальном Зале Церковных Соборов состоится большой юбилейный концерт, посвященный 90-летию со дня рождения Анны Герман. Это мероприятие станет частью музыкального проекта «Имена на все времена» и подарит зрителям программу, наполненную чистотой и искренностью репертуара певицы.

Программа концерта

В этот вечер прозвучат как любимые шлягеры, так и редкие песни. Зрители смогут насладиться известными композициями, такими как:

«Эхо любви»

«Надежда»

«Когда цвели сады»

«Случайность»

«Гори, гори, моя звезда»

«Белая черемуха»

«Не спеши»

«Колыбельная»

«Приходит время»

«Будьте счастливы»

Но это не всё! Зрители услышат и редкие песни на русском языке:

«Останься»

«Веришь ли ты в первую любовь?»

«Если ты мне веришь»

«Ждала девчонка моряка»

«Береза»

«Все, что было»

«Наливное яблочко»

«Письмо Шопену»

«Русская раздольная»

Также зрители смогут насладиться удивительными польскими песнями:

«Танцующие Эвридики»

«Греческое вино»

«Танго любви»

Музыкальное сопровождение и гости вечера

Все песни будут выполнены в потрясающем музыкальном сопровождении эстрадно-симфонического оркестра Full Sound Band под руководством дирижера Евгения Олейникова. В концерте примут участие артисты из разных стран, которые помогут создать неповторимую атмосферу праздника.

Уникальные материалы и презентации

Зрители увидят уникальные видео материалы, запечатлевшие Анну Герман, а также редкие фотографии певицы. В программе также состоится презентация книг о её судьбе и творчестве, а также нового диска с неизданными записями.

Творчество Анны Герман помогает сохранить в нашей жизни главные ценности: любовь, порядочность, верность, доброту и честность. Её песни стирают рамки времени и остаются актуальными всегда. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!

Возрастное ограничение: 6+