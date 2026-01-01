Поэтический вечер Анны Егоян «Любовь сквозь время»

28 июня в амфитеатре парка «Краснодар» пройдет поэтический вечер Анны Егоян под названием «Любовь сквозь время». Это уникальная программа посвящена глубинным чувствам, знакомым каждой женщине, – первым признаниям, расставаниям, памяти сердца и любви, которая остается с нами навсегда.

Вечер обещает быть особенным благодаря живому слову Анны Егоян и музыке Эдуарда Назарова, который сопровождать поэтессу игрой на рояле. Вместе они создадут атмосферу, которая позволит каждому зрителю почувствовать каждую строчку поэзии.

Площадка под открытым небом в одном из самых живописных мест Краснодара подарит зрителям возможность наслаждаться поэзией в сочетании с великолепием летнего вечера. Это отличная возможность отдохнуть и провести время среди красоты, тишины и музыки.

