Анна Егоян
Возраст 16+

О выставке

Поэтический вечер Анны Егоян «Любовь сквозь время»

28 июня в амфитеатре парка «Краснодар» пройдет поэтический вечер Анны Егоян под названием «Любовь сквозь время». Это уникальная программа посвящена глубинным чувствам, знакомым каждой женщине, – первым признаниям, расставаниям, памяти сердца и любви, которая остается с нами навсегда.

Вечер обещает быть особенным благодаря живому слову Анны Егоян и музыке Эдуарда Назарова, который сопровождать поэтессу игрой на рояле. Вместе они создадут атмосферу, которая позволит каждому зрителю почувствовать каждую строчку поэзии.

Площадка под открытым небом в одном из самых живописных мест Краснодара подарит зрителям возможность наслаждаться поэзией в сочетании с великолепием летнего вечера. Это отличная возможность отдохнуть и провести время среди красоты, тишины и музыки.

Не упустите шанс подарить себе вечер, полный эмоций и вдохновения!

28 июня воскресенье
19:00
Амфитеатр Краснодар, Разведчика Леонова, парк «Краснодар»
от 2500 ₽

