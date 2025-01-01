Меню
Анна Егоян
Анна Егоян

Анна Егоян

Концерт Анны Егоян: уникальное музыкальное событие

Концерт известной канадской певицы армянского происхождения, обещает стать настоящим музыкальным праздником. В программе ожидается исполнение популярных песен в жанре поп-музыки.

Кто такая Анна Егоян?

Анна Егоян - лауреат премии «Джuno» и номинант на премию «Грэмми». Она известна не только своими музыкальными достижениями, но и работами в кино и театре. Ее многогранный талант делает каждое выступление незабываемым.

Почему стоит посетить концерт?

Это уникальная возможность увидеть живое исполнение выдающейся певицы. В ее музыке переплетаются элементы армянской и канадской культур, что придаёт ее творчеству неповторимый колорит. Кроме того, зрителей ждёт яркое световое и звуковое шоу, которое сделает вечер ещё более запоминающимся.

Для кого это событие?

Концерт будет интересен любителям поп-музыки, а также поклонникам творчества Анны Егоян. Не упустите шанс насладиться этим великолепным представлением!

Февраль
9 февраля понедельник
19:00
Челябинский ДК железнодорожников Челябинск, Цвиллинга, 54
от 2000 ₽
10 февраля вторник
19:00
Уфимский ГДК Уфа, просп. Октября, 137
от 2000 ₽

