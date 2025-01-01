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Анна Егоян. Триггер
Киноафиша Анна Егоян. Триггер

Спектакль Анна Егоян. Триггер

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Творческий вечер Анны Егоян «Триггер»

Приглашаем вас на уникальный вечер с Анной Егоян, где она представит свою новую программу «Триггер». Это будет откровенный и атмосферный диалог со временем, памятью и внутренними импульсами, которые запускают глубинные чувства.

Новая глава творческого пути

В этой программе Анна откроет перед зрителями новую главу своего творческого пути. Каждое слово станет пульсом, каждая пауза – напряжением, а каждый образ – отражением наших личных «триггеров». В центре вечера – травмы, которые мы носим в себе: не всегда осознавая и проговаривая.

Поэзия и музыка

Эти раны, оставленные временем, людьми, утратами и разочарованиями, становятся не только источником боли, но и поэтического света. Через поэзию и музыку Анна создаёт пространство, где возможно говорить о хрупком и быть услышанным.

Музыкальное сопровождение

Особую атмосферу вечера обеспечит композитор Эдуард Назаров. За роялем он создаст живую звуковую ткань, в которой поэзия и музыка сольются в единую эмоциональную форму. Это не просто чтение стихов – это погружение в пространство, где слово становится музыкой, а музыка – откровением.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события и прикоснуться к глубоким переживаниям и эмоциям, которые подарит вам Анна Егоян!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 21 октября
КРЦ «Звезда» Самара, Ново-Садовая, 106г
19:00 от 2500 ₽

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