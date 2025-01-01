Спектакль Анна Егоян. Триггер

Творческий вечер Анны Егоян «Триггер»

Приглашаем вас на уникальный вечер с Анной Егоян, где она представит свою новую программу «Триггер». Это будет откровенный и атмосферный диалог со временем, памятью и внутренними импульсами, которые запускают глубинные чувства.

Новая глава творческого пути

В этой программе Анна откроет перед зрителями новую главу своего творческого пути. Каждое слово станет пульсом, каждая пауза – напряжением, а каждый образ – отражением наших личных «триггеров». В центре вечера – травмы, которые мы носим в себе: не всегда осознавая и проговаривая.

Поэзия и музыка

Эти раны, оставленные временем, людьми, утратами и разочарованиями, становятся не только источником боли, но и поэтического света. Через поэзию и музыку Анна создаёт пространство, где возможно говорить о хрупком и быть услышанным.

Музыкальное сопровождение

Особую атмосферу вечера обеспечит композитор Эдуард Назаров. За роялем он создаст живую звуковую ткань, в которой поэзия и музыка сольются в единую эмоциональную форму. Это не просто чтение стихов – это погружение в пространство, где слово становится музыкой, а музыка – откровением.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события и прикоснуться к глубоким переживаниям и эмоциям, которые подарит вам Анна Егоян!