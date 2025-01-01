Учебный мастер-класс известного художника-акварелиста Анны Чепурной-Олейник приглашает вас создать уникальные новогодние миниатюры и открытки. Это интенсивное практическое занятие нацелено на освоение ключевых акварельных техник и развитие ваших художественных навыков.
В ходе занятия вы создадите несколько работ разных форматов, включая очень маленький, маленький и средний. Каждая работа будет отражать различные техники и композиционные решения. Вы научитесь:
Занятие включает в себя демонстрацию всех стадий написания работы, практическую часть после перерыва и общий просмотр созданных работ с рекомендациями.
Занятия подходят как для начинающих, так и для тех, кто продолжает обучение. Каждый участник получит удовольствие от творческого процесса, а акварельные миниатюры станут изысканным украшением вашего новогоднего интерьера, напоминая о времени, проведенном за творчеством.
Участники должны принести необходимые материалы и инструменты для работы с акварелью. Бумага будет предоставлена преподавателем.
Анна Чепурная-Олейник – талантливый художник-акварелист, член Белорусского Союза Художников, обладающая богатым опытом участия в международных выставках. Она более 10 лет проводит образовательные мастер-классы и пленэры в России, Беларуси и за рубежом. В настоящее время Анна проживает в Москве.