Новогодняя открытка-миниатюра 2026: мастер-класс Анны Чепурной-Олейник

Учебный мастер-класс известного художника-акварелиста Анны Чепурной-Олейник приглашает вас создать уникальные новогодние миниатюры и открытки. Это интенсивное практическое занятие нацелено на освоение ключевых акварельных техник и развитие ваших художественных навыков.

Что вас ждет на мастер-классе?

В ходе занятия вы создадите несколько работ разных форматов, включая очень маленький, маленький и средний. Каждая работа будет отражать различные техники и композиционные решения. Вы научитесь:

Тонкостям акварельных техник: освоите приемы работы с акварелью «по-сырому» для создания мягких переходов и воздушности, а также технику «по-сухому» для проработки тонких деталей и контуров.

освоите приемы работы с акварелью «по-сырому» для создания мягких переходов и воздушности, а также технику «по-сухому» для проработки тонких деталей и контуров. Типам мазков: поймете, как форма и размер кисти влияют на характер мазка.

поймете, как форма и размер кисти влияют на характер мазка. Искусству фона: поэкспериментируете с различными подходами к заливке фона – от нежных градиентов до фактурных подложек.

поэкспериментируете с различными подходами к заливке фона – от нежных градиентов до фактурных подложек. Композиции в маленьком формате: узнаете секреты создания гармоничной и выразительной композиции на ограниченном пространстве.

Занятие включает в себя демонстрацию всех стадий написания работы, практическую часть после перерыва и общий просмотр созданных работ с рекомендациями.

Для кого подходит этот мастер-класс?

Занятия подходят как для начинающих, так и для тех, кто продолжает обучение. Каждый участник получит удовольствие от творческого процесса, а акварельные миниатюры станут изысканным украшением вашего новогоднего интерьера, напоминая о времени, проведенном за творчеством.

Что взять с собой?

Участники должны принести необходимые материалы и инструменты для работы с акварелью. Бумага будет предоставлена преподавателем.

О преподавателе

Анна Чепурная-Олейник – талантливый художник-акварелист, член Белорусского Союза Художников, обладающая богатым опытом участия в международных выставках. Она более 10 лет проводит образовательные мастер-классы и пленэры в России, Беларуси и за рубежом. В настоящее время Анна проживает в Москве.