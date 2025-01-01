Мастер-класс «Акварельная открытка-миниатюра» с Анной Чепурной-Олейник

Учебный мастер-класс известного художника-акварелиста Анны Чепурной-Олейник проходит в рамках культурно-образовательной программы IV всероссийской выставки «Современный русский импрессионизм 2025». Участники мастер-класса окунутся в мир акварельного искусства и создадут свои собственные миниатюры и открытки.

Интенсив и творческий процесс

В рамках мастер-класса вас ждет интенсивная практическая сессия, направленная на освоение различных навыков. Вы создадите очаровательные миниатюры с изображением утонченных лилий, нежных виол и грациозных ирисов. За одно занятие у вас будет возможность реализовать несколько работ разных форматов: очень маленький, маленький и средний.

Что вы изучите?

Акварельные техники: освоение основных приемов работы «по-сырому» и «по-сухому», для создания мягких переходов и тонких деталей.

освоение основных приемов работы «по-сырому» и «по-сухому», для создания мягких переходов и тонких деталей. Виды мазков: изучение влияния формы и размера кисти на характер мазка, что позволит вам передать текстуру лепестков и структуру цветов.

изучение влияния формы и размера кисти на характер мазка, что позволит вам передать текстуру лепестков и структуру цветов. Искусство фона: экспериментирование с заливкой – от нежных градиентов до фактурных подложек для подчеркивания красоты акварели.

экспериментирование с заливкой – от нежных градиентов до фактурных подложек для подчеркивания красоты акварели. Композиция: секреты создания гармоничной композиции в ограниченном пространстве.

секреты создания гармоничной композиции в ограниченном пространстве. Работа с формой: передачу объема цветов с помощью света и тени.

Структура занятия

Первая часть занятия включает демонстрацию всех стадий написания работы, а затем участники приступают к созданию собственных шедевров. В конце предполагается общий просмотр работ с рекомендациями. Мастер-класс подходит как для начинающих, так и для тех, кто продолжает обучение.

Приготовьтесь к творчеству

Вы получите настоящее удовольствие от процесса, а медитативное погружение в мир цветов и акварели поможет отключиться от повседневной суеты. Ваши миниатюры станут изысканным украшением дома, напоминая о творческом процессе.

Каждый участник должен иметь с собой все необходимые инструменты для работы в акварельной технике. Бумага будет предоставлена преподавателем, а также обеспечено комфортное рабочее место за столом.

Об Анне Чепурной-Олейник

Анна Чепурная-Олейник — признанный белорусский художник-акварелист. Окончила БГУ Культуры и Искусств (Минск) и является членом Белорусского Союза Художников. Она принимает участие в выставках различного уровня, включая международные фестивали в Индии и Китае. Работы Анны находятся в частных коллекциях по всему миру.

С более чем 10-летним опытом проведения мастер-классов по акварели она гарантирует вам погружение в удивительный мир искусства и творчества.