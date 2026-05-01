Анна Бутурлина

Концерт Анны Бутурлиной: джаз на высшем уровне

Концерт Анны Бутурлиной — это музыкальное событие, посвященное джазу. Известная российская джазовая певица и актриса мюзикла, Анна обладает лирико-колоратурным сопрано. В программе концерта представлен широкий спектр музыкальных направлений, сложные аранжировки и страстное сотрудничество с оркестрами. Это событие станет настоящим подарком для любителей джаза и поклонников вокального искусства.

В этот вечер мы поздравим Анну с днем рождения! Ничто не сравнится с тем, когда артист празднует свой день на сцене с любимой музыкой и зрителями.

Музыканты на сцене

Анна и ее друзья порадуют гостей:

Олег Стариков — фортепиано

Владимир Кольцов-Крутов — контрабас

Павел Тимофеев — ударные

Звучание вечера

В программе концерта — джазовые стандарты, бразильские ритмы и авторская музыка Анны Бутурлиной. Этот уникальный микс настроит вас на позитивный лад и подарит заряд энергии на всё лето. Незабываемый голос Анны не оставит никого равнодушным.

Ждем вас, дорогие друзья, на этом незабываемом вечере!

Внимание! Коллектив оставляет за собой право изменить состав исполнителей при условии сохранения художественной содержательности программы.