Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Анна Бутурлина
Билеты от 1500₽
Киноафиша Анна Бутурлина

Анна Бутурлина

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте

Концерт Анны Бутурлиной: джаз на высшем уровне

Концерт Анны Бутурлиной — это музыкальное событие, посвященное джазу. Известная российская джазовая певица и актриса мюзикла, Анна обладает лирико-колоратурным сопрано. В программе концерта представлен широкий спектр музыкальных направлений, сложные аранжировки и страстное сотрудничество с оркестрами. Это событие станет настоящим подарком для любителей джаза и поклонников вокального искусства.

В этот вечер мы поздравим Анну с днем рождения! Ничто не сравнится с тем, когда артист празднует свой день на сцене с любимой музыкой и зрителями.

Музыканты на сцене

Анна и ее друзья порадуют гостей:

  • Олег Стариков — фортепиано
  • Владимир Кольцов-Крутов — контрабас
  • Павел Тимофеев — ударные

Звучание вечера

В программе концерта — джазовые стандарты, бразильские ритмы и авторская музыка Анны Бутурлиной. Этот уникальный микс настроит вас на позитивный лад и подарит заряд энергии на всё лето. Незабываемый голос Анны не оставит никого равнодушным.

Ждем вас, дорогие друзья, на этом незабываемом вечере!

Внимание! Коллектив оставляет за собой право изменить состав исполнителей при условии сохранения художественной содержательности программы.

Купить билет на концерт Анна Бутурлина

Помощь с билетами
Май
31 мая воскресенье
20:00
Эссе Москва, Пятницкая, 27, стр. 3а
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Михаил Кистанов & Вовка Кожекин
18+
Рок Джаз

Михаил Кистанов & Вовка Кожекин

10 июля в 20:00 Ритм-блюз
от 1000 ₽
Византийский хор «Аксион Естин»
6+
Живая музыка

Византийский хор «Аксион Естин»

27 мая в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 400 ₽
Юрий Фаворин, фортепиано
6+
Классическая музыка

Юрий Фаворин, фортепиано

24 июня в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше