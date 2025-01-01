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Билеты от 500₽
Киноафиша Анна Бутурлина, вокал

Анна Бутурлина, вокал

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Звучание джаза: Анна Бутурлина и её трио

Приглашаем вас на уникальный музыкальный вечер с участием Анны Бутурлиной и её джазового трио. В программе — арии и песни из известных мюзиклов, которые завораживают своей мелодичностью и эмоциональностью.

Что вас ждет?

В этот вечер прозвучат знаменитые произведения:

  • «Girl Crazy» и «Lady, Be Good» Джорджа Гершвина
  • «Kiss Me, Kate» и «Seven Lively Arts» Коула Портера
  • «The Sound of Music» Ричарда Роджерса
  • «Шербурские зонтики» и «Йентл» Мишеля Леграна

Каждая мелодия будет представлена в уникальной интерпретации Анны Бутурлиной, что добавит новые оттенки в знакомые композиции.

Интересные факты

Анна Бутурлина — талантливая вокалистка, известная своим выразительным стилем и глубоким пониманием джазовой музыки. Она не только исполняет классические номера, но и привносит свежий взгляд в традиционные произведения.

Джазовое трио, с которым выступает Анна, состоит из опытных музыкантов, способных создать неповторимую атмосферу на сцене.

Не упустите возможность насладиться вечерним концертом, который подарит вам заряд положительных эмоций и незабываемые музыкальные впечатления!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00 от 500 ₽

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