Анна Бутурлина, вокал

Звучание джаза: Анна Бутурлина и её трио

Приглашаем вас на уникальный музыкальный вечер с участием Анны Бутурлиной и её джазового трио. В программе — арии и песни из известных мюзиклов, которые завораживают своей мелодичностью и эмоциональностью.

Что вас ждет?

В этот вечер прозвучат знаменитые произведения:

«Girl Crazy» и «Lady, Be Good» Джорджа Гершвина

«Kiss Me, Kate» и «Seven Lively Arts» Коула Портера

«The Sound of Music» Ричарда Роджерса

«Шербурские зонтики» и «Йентл» Мишеля Леграна

Каждая мелодия будет представлена в уникальной интерпретации Анны Бутурлиной, что добавит новые оттенки в знакомые композиции.

Интересные факты

Анна Бутурлина — талантливая вокалистка, известная своим выразительным стилем и глубоким пониманием джазовой музыки. Она не только исполняет классические номера, но и привносит свежий взгляд в традиционные произведения.

Джазовое трио, с которым выступает Анна, состоит из опытных музыкантов, способных создать неповторимую атмосферу на сцене.

Не упустите возможность насладиться вечерним концертом, который подарит вам заряд положительных эмоций и незабываемые музыкальные впечатления!