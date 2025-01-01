Анна Бутурлина, вокал

Приглашаем вас на уникальный музыкальный вечер с участием Анны Бутурлиной и её джазового трио. В программе — арии и песни из известных мюзиклов, которые завораживают своей мелодичностью и эмоциональностью.
В этот вечер прозвучат знаменитые произведения:
Каждая мелодия будет представлена в уникальной интерпретации Анны Бутурлиной, что добавит новые оттенки в знакомые композиции.
Анна Бутурлина — талантливая вокалистка, известная своим выразительным стилем и глубоким пониманием джазовой музыки. Она не только исполняет классические номера, но и привносит свежий взгляд в традиционные произведения.
Джазовое трио, с которым выступает Анна, состоит из опытных музыкантов, способных создать неповторимую атмосферу на сцене.
Не упустите возможность насладиться вечерним концертом, который подарит вам заряд положительных эмоций и незабываемые музыкальные впечатления!