Анна Бутурлина. Русское слово в джазе
Киноафиша Анна Бутурлина. Русское слово в джазе

Анна Бутурлина. Русское слово в джазе

12+
Возраст 12+
О концерте

Концерт Анны Бутурлиной: джаз и волшебство

Приглашаем вас на удивительный концерт, в котором встретятся джаз и магия музыки. На сцене выступят:

  • Анна Бутурлина — вокал
  • Олег Стариков — рояль
  • Григорий Зайцев — контрабас

Об артистах

Анна Бутурлина — не просто джазовая певица, но и актриса, аранжировщик и автор собственных песен. Она известна широкой аудитории благодаря своим работам в анимационных фильмах Disney, где озвучила две принцессы: Тиану из «Принцессы и лягушки» и Эльзу из «Холодного сердца» и «Холодного сердца 2». Песня Эльзы «Let It Go» («Отпусти и забудь») стала настоящим хитом и была удостоена премии «Оскар» за лучшую песню к фильму.

Программа концерта

На концерте вам предстоит услышать произведения великих композиторов, среди которых:

  • Дюк Эллингтон
  • Коула Портера
  • Джерома Керна
  • Артёма Зацепина
  • Юрия Милютина
  • Александра Пахмутовой

В программе также звучат американские джазовые композиции и советские песни в уникальных интерпретациях Анны Бутурлиной. Музыка объединяет людей, вдохновляет и раскрывает все самые светлые чувства в нас.

Универсальный язык музыки

Не имеет значения, где и когда были созданы произведения — музыка остается универсальным языком, на котором говорят сердца. В этот вечер вы сможете насладиться живым звучанием джаза и погрузиться в атмосферу творчества и вдохновения.

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события!

Февраль
28 февраля суббота
19:00
Концертный зал им. Архиповой Москва, Брюсов пер., 2/14, стр. 8
от 1000 ₽

