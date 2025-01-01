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Киноафиша Анна Бутурлина и её группа

Анна Бутурлина и её группа

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Анна Бутурлина и её группа в Джаз-клубе Игоря Бутмана

Санкт-Петербург готовится к незабываемому музыкальному событию! Яркая звезда на небосклоне русской джазовой сцены, певица Анна Бутурлина, представит свою новую программу в Джаз-клубе Игоря Бутмана.

Творческий почерк Анны

Анна Бутурлина — это не просто певица, а настоящий мастер своего дела. Её исполнение отличается глубиной и тонкостью, которые могут быть присущи только выдающимся музыкантам. Каждая песня, прозвучавшая в её исполнении, становится уникальной историей, рассказанной образно, с теплотой и чувством юмора.

Непередаваемая атмосфера

Сложнейшие музыкальные произведения в исполнении Анны звучат так легко, словно рождаются на глазах у зрителей. Это создает невероятную атмосферу, которая притягивает и завораживает.

Не упустите шанс!

Приходите в Джаз-клуб Игоря Бутмана, чтобы насладиться живым исполнением и уникальным стилем Анны Бутурлиной. Это событие станет настоящим подарком для всех любителей джаза и качественной музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 июля
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:30 от 2000 ₽

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