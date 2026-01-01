Анна Брайловская & The Band

Оповещения от Киноафиши
О концерте

Звуки джаза и соула: вечер с Анной Брайловской

Приготовьтесь к незабываемому концерту, который наполнит ваш вечер шедеврами джазовой музыки второй половины 20 века. На сцене — талантливая Анна Брайловская, эстрадно-джазовая певица, которая уже успела завоевать внимание зрителей Санкт-Петербурга.

В программе прозвучат авторские аранжировки известных соул хитов и уникальные песни. Звуки фортепиано, контрабаса и ударных в сочетании с проницательным и теплым тембром Анны создадут неповторимую атмосферу, которая порадует слушателей.

О выступающей

Анна Брайловская — восходящая звезда джазовой сцены. Она является выпускницей известной джазовой школы имени Кима Назаретова в Ростове-на-Дону и отделения эстрадного пения Санкт-Петербургского музыкального училища имени М. П. Мусоргского. Анна — лауреат первой степени конкурса имени Дж. Гершвина и активная участница разнообразных джазовых проектов, таких как «Jazz Up Camp» и «Ростов приглашает Нью-Йорк». Она также принимала участие в джазовых фестивалях и конкурсах в России и Европе.

Состав

  • Анна Брайловская - вокал
  • Элина Келешян - рояль
  • Филип Терацуян - контрабас
  • Кирилл Зиновьев - ударные

Не упустите возможность насладиться этим музыкальным событием в компании талантливых музыкантов!

Март
27 марта пятница
19:00
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
от 1200 ₽

В ближайшие дни

Культограм. Италия
12+
Эстрада
Культограм. Италия
18 марта в 19:30 Эссе
от 3200 ₽
Евгений Лебедев. Соло
12+
Джаз
Евгений Лебедев. Соло
13 марта в 22:00 Эссе
от 2000 ₽
R.K. Quintet
12+
Джаз
R.K. Quintet
19 марта в 20:00 Эссе
от 1200 ₽
