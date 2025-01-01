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Анна Брайловская & Band
Киноафиша Анна Брайловская & Band

Анна Брайловская & Band

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Летний джазовый вечер с Анной Брайловской в клубе Эссе

Приглашаем вас на незабываемый вечер джазовой музыки с восходящей звездой Санкт-Петербургской сцены — Анной Брайловской. Эта талантливая эстрадно-джазовая певица и выпускница Санкт-Петербургского музыкального училища имени М. П. Мусоргского завоевала сердца зрителей своим уникальным голосом и харизмой.

О певице

Анна Брайловская — лауреат I степени конкурса имени Дж. Гершвина и участница множества джазовых фестивалей и конкурсов как в России, так и в Европе. Она принимала участие в таких проектах, как «Jazz Up Camp» и «Ростов приглашает Нью-Йорк», что добавляет ей репутации на международной сцене.

Программа вечера

В программе этого летнего вечера прозвучат шедевры джазовой музыки второй половины 20 века в авторских аранжировках. Также вас ждут авторские композиции Анны на русском и английском языках. Вы сможете насладиться мелодиями, которые созданы с душой и мастерством.

Музыкальный состав

На сцене вместе с Анной выступят:

  • Элина Келешян — фортепиано
  • Филлип Терацуян — контрабас
  • Кирилл Зиновьев — ударные

Звуки рояля, контрабаса и ударных в сочетании с теплым и проницательным тембром Анны Брайловской создадут атмосферу, которая приведет вас в восторг. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 22 августа
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
22:00 от 1000 ₽

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