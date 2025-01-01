Спектакль Анна Большова и Оркестр Ленинского Комсомола. «То, что я люблю»

Незабываемый вечер с Анной Большовой в Москве

15 октября (среда) в 19:00 в Центральном Доме Литераторов на Большой Никитской, дом 53, состоится невероятное событие, которое станет настоящим подарком для всех ценителей искусства. Ведущая актриса одного из самых знаменитых театров Москвы – Ленкома, заслуженная артистка России Анна Леонидовна Большова представит свою шикарную программу «То, что я люблю».

Музыка и поэзия в исполнении мастера

В сопровождении штатного оркестра Ленкома – Оркестра Ленинского Комсомола – зрителей ждет незабываемый вечер, наполненный волшебством театра, музыки и поэзии. Этот проект предлагает уникальную возможность окунуться в мир любимых спектаклей, где блистала Анна Большова.

Программа вечера

В программе прозвучат песни из легендарных постановок Ленкома, ставшие настоящими хитами, а также «хиты вне времени» и мелодии великих советских композиторов. Каждая мелодия, каждый стих – это история, рассказанная с неподдельной искренностью и глубоким чувством.

Личные предпочтения актрисы

Зрители услышат не только известные произведения, но и те, которые особенно дороги самой актрисе, те, что вдохновляют и согревают ее сердце. Не пропустите шанс стать частью этого волшебного вечера!