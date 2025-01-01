Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Анна Баженова. Как гены влияют на боль
Билеты от 1000₽
Киноафиша Анна Баженова. Как гены влияют на боль

Анна Баженова. Как гены влияют на боль

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Лекция о неврологии в Библиотеке по естественным наукам РАН

Приглашаем вас на лекцию, посвящённую генетическим аспектам восприятия боли. Этот увлекательный и важный вопрос поднимает ряд ключевых тем, которые нужно обсудить.

Погружение в тему

Всегда ли отсутствие боли — это благо? На лекции вы узнаете, как генетические вариации влияют на чувствительность к боли. Мы рассмотрим, какие сбои могут привести к редким состояниям, включая полное отсутствие болевой чувствительности.

Научные исследования и клинические случаи

В ходе мероприятия будут представлены современные исследования и клинические случаи, которые раскрывают сложную взаимосвязь между генетикой и нашим восприятием опасности. Это не только расширяет понимание физиологии человека, но и позволяет взглянуть на здоровье и защиту организма с новой стороны.

О спикере

Лекцию проведет Анна Баженова — врач-невролог, цефалголог и куратор образовательных курсов для врачей в организации Medical Buddy. Её опыт и знания помогут вам глубже понять представленную тему.

Дополнительная информация

Возрастное ограничение: 6+

Не упустите возможность погрузиться в глубины современной медицины и генетики!

Купить билет на выставка Анна Баженова. Как гены влияют на боль

Помощь с билетами
Октябрь
18 октября суббота
19:00
Библиотека по естественным наукам РАН Москва, Знаменка, 11/11, вход из М.Знаменского пер.
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Входной билет в Музей Павла и Сергея Третьяковых
0+
Входной билет в Музей Павла и Сергея Третьяковых
5 октября в 13:30 Музей Павла и Сергея Третьяковых
Билеты
Комбо: интерактивная экскурсия + два мастер-класса
6+
Экскурсия Мастер-класс
Комбо: интерактивная экскурсия + два мастер-класса
11 октября в 14:00 Музей «В Тишине»
от 2000 ₽
Музей радио и телевидения «Дедушкиного чердака»
6+
Естественно-научные Интерактивный
Музей радио и телевидения «Дедушкиного чердака»
15 октября в 14:00 Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак»
от 500 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше