Лекция о неврологии в Библиотеке по естественным наукам РАН

Приглашаем вас на лекцию, посвящённую генетическим аспектам восприятия боли. Этот увлекательный и важный вопрос поднимает ряд ключевых тем, которые нужно обсудить.

Погружение в тему

Всегда ли отсутствие боли — это благо? На лекции вы узнаете, как генетические вариации влияют на чувствительность к боли. Мы рассмотрим, какие сбои могут привести к редким состояниям, включая полное отсутствие болевой чувствительности.

Научные исследования и клинические случаи

В ходе мероприятия будут представлены современные исследования и клинические случаи, которые раскрывают сложную взаимосвязь между генетикой и нашим восприятием опасности. Это не только расширяет понимание физиологии человека, но и позволяет взглянуть на здоровье и защиту организма с новой стороны.

О спикере

Лекцию проведет Анна Баженова — врач-невролог, цефалголог и куратор образовательных курсов для врачей в организации Medical Buddy. Её опыт и знания помогут вам глубже понять представленную тему.

Дополнительная информация

Возрастное ограничение: 6+

Не упустите возможность погрузиться в глубины современной медицины и генетики!