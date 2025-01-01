Меню
Анна Асти представит новое шоу «Царица» в Астане

Анна Асти возвращается в Астану с новым масштабным шоу «Царица». После триумфального SOLD OUT-концерта в Астане, где её выступление прошло при полной арене, это событие обещает стать ярким музыкальным спектаклем.

6 марта 2026 года певица выступит на сцене Barys Arena в преддверии Международного женского дня, сделав этот вечер по-настоящему особенным для всех своих поклонников.

Зрелище и энергия на сцене

Новое шоу «Царица» станет одним из самых зрелищных проектов артистки. Зрителей ожидают масштабные спецэффекты, впечатляющая хореография, мощная энергетика и любимые хиты, которые знают миллионы. Анна Асти делится своими впечатлениями: «Я очень горжусь своей #Astifam и безгранично благодарна судьбе за то, что подарила мне таких невероятно талантливых людей в команду. Мы всегда выкладываемся на все 100% и стремимся создать настоящий праздник для вас, дорогие зрители».

Впечатляющие достижения и новые хиты

На своих стадионных концертах в 2025 году Анна Асти собрала 50 000 зрителей в Москве и Санкт-Петербурге, что сделало эти шоу одними из самых популярных в России. Шоу «Царица» предложит зрителям множество новых элементов, среди которых — уникальные постановки, яркие визуальные решения и атмосфера, погружающая в её музыкальный мир.

Поклонников ожидают и новые песни, которые легко выучить и спеть вместе с артисткой во время концерта.

Обратите внимание: купленные билеты возврату и обмену не подлежат.

Март
6 марта пятница
20:00
Барыс Арена Астана, пр. Туран 57
от 15000 ₽

