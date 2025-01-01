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Anna Asti
Киноафиша Anna Asti

Anna Asti

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Новое концертное шоу Anna Asti «Царица» в Перми

Популярная российская певица Anna Asti готовит грандиозное возвращение на сцену с новым концертным шоу «Царица». Это событие обещает стать настоящим зрелищем для всех поклонников и ценителей качественной музыки.

Масштаб и зрелищность

После впечатляющего успеха в международных чартах, Anna Asti открывает новую страницу в своей карьере. Шоу «Царица» объединит в себе мощную музыку, современную хореографию и потрясающие визуальные эффекты, что обеспечит незабываемые впечатления для зрителей.

Что ожидать от шоу?

Зрителей ждут не только любимые хиты, но и уникальные постановки, которые подчеркнут индивидуальность и талант артистки. Anna Asti всегда радует своих поклонников оригинальными концепциями, и это шоу не станет исключением.

Не пропустите!

Покупка билетов на концерт уже открыта, и желающие могут приобрести их на официальном сайте певицы и в театральных кассах. Не упустите шанс стать частью этого грандиозного события, которое обещает стать ярким моментом в культурной жизни города!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 26 ноября
Универсальный дворец спорта «Молот» Пермь, Лебедева, 13
20:00 от 3000 ₽

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