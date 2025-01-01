ANNA ASTI в Алматы

После триумфального SOLD OUT-концерта в Алматы, где её выступление собрало полную арену, Анна Асти возвращается с новым масштабным шоу «Царица». Это выступление обещает стать ярким музыкальным событием в рамках Международного Женского Дня и подарит всем поклонникам незабываемый вечер.
Шоу «Царица» обещает стать одним из самых зрелищных проектов артистки. Зрителей ждут масштабные спецэффекты, впечатляющая хореография, мощная энергетика и любимые хиты, знакомые миллионам. Анна Асти делится: «Я очень горжусь своей #Astifam и безгранично благодарна судьбе за то, что подарила мне таких невероятно талантливых людей в команду». Каждый раз, выходя на сцену, команда стремится создать настоящий праздник для зрителей.
В 2025 году на своих стадионных концертах в Москве и Санкт-Петербурге Анна Асти собрала более 50 000 зрителей, что сделало её шоу одними из самых популярных в России. Такой успех подчеркивает высокую востребованность артистки на музыкальной арене.
На шоу «Царица» зрители увидят множество новых элементов, которых не было на предыдущих выступлениях. Анна готовит уникальные постановки и яркие визуальные решения, создавая атмосферу, которая полностью погружает в её музыкальный мир. Кроме того, поклонников ждут новые песни, которые легко выучить и спеть вместе с артисткой на концерте.
Не пропустите этот впечатляющий вечер в Almaty Arena, который обещает стать настоящим праздником музыки и творчества!