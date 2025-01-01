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Анна Ардова. Сиропа не надо
Билеты от 3000₽
Киноафиша Анна Ардова. Сиропа не надо

Спектакль Анна Ардова. Сиропа не надо

16+
Возраст 16+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Музыкальный моноспектакль Анны Ардовой

Приглашаем вас на незабываемое театральное событие, которое не оставит равнодушными ни поклонников драматического таланта актрисы, ни любителей её вокальных экзерсисов. В новом спектакле зрители станут свидетелями уникальной истории, которая разворачивается в безлюдном баре.

Сюжет и особенности

Главная героиня спектакля находит себя в уединении, где единственным собеседником становится молчаливый бармен. В течение действия она изливает свою душу, используя песни и монологи. Каждое выступление — это не просто музыкальный номер, а глубокое эмоциональное переживание, в котором отражаются ее внутренние конфликты и стремления.

Почему стоит посетить?

Этот спектакль — настоящая находка для тех, кто ценит не только актёрское мастерство, но и музыкальные таланты. Зрители смогут насладиться мастерством актрисы в вокальных экзерсисах, которые добавляют особый шарм и глубину её образу.

Интересные факты

  • Спектакль стал результатом сотрудничества с известным режиссёром, который ранее работал над многими успешными проектами.
  • Музыкальное сопровождение включает как оригинальные композиции, так и известные хиты, что делает его особенно привлекательным для широкой аудитории.

Не упустите шанс стать частью этого уникального театрального опыта!

В ролях
Анна Ардова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Брюсов-холл Москва, Брюсов пер., 11, стр. 1, вход из Вознесенского переулка
20:00 от 3000 ₽

Фотографии

Анна Ардова. Сиропа не надо Анна Ардова. Сиропа не надо Анна Ардова. Сиропа не надо

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