Спектакль Анна Ахматова. Песня последней встречи

Поэтическая элегия «Песня последней встречи» в квартире Бенуа

Театр «НЕОЛИРА» приглашает на уникальное событие, посвященное творчеству Анны Ахматовой. Это поэтическая элегия «Песня последней встречи», которая пройдет в музее-квартире выдающегося русского архитектора Леонтия Николаевича Бенуа на Васильевском острове.

Программа вечера

Вечер начнется увлекательной экскурсией по музею, которую продолжат стихи Анны Ахматовой. Зрителей ждут произведения разных лет, включая страницы из её жизни, поэму «Реквием» и «Поэму без героя». Читает стихи талантливый актер Антон Тарасов.

О Антоне Тарасове

Антон Тарасов — композитор и писатель, обладающий психологическим образованием. Он является автором многочисленных хитов и признанных произведений, таких как роман «Ирония фарта» и трёхтомник «Карельская сага». Тарасов основал театр «НЕОЛИРА» и организует ежегодный фестиваль «Белая ночь поэзии». Он не просто читает Ахматову, а делится своим пониманием её поэзии, анализируя стихи и письма, создавая атмосферу доверительного общения с залом.

Заботливо о зрителях

Каждому гостю предоставляется welcome-drink, а все билеты участвуют в розыгрыше призов от театра «НЕОЛИРА». Это событие обещает стать не только театральным, но и коллективным знакомством с глубоким миром женской поэзии.

О театре «НЕОЛИРА»

Лирико-драматический театр «НЕОЛИРА» был основан в 2019 году. В его репертуаре более сотни представлений: поэтические вечера, конкурсы, открытые микрофоны, спектакли и сольные концерты. Каждое мероприятие театра дарит зрителям уникальные эмоции и атмосферу, способную надолго остаться в памяти.