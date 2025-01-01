Спектакль Анна Ахматова. Песня последней встречи

Поэтическая элегия в честь Анны Ахматовой

К 136-летию со дня рождения Анны Ахматовой театр «НЕОЛИРА» представляет поэтическую элегию «Песня последней встречи». Это событие пройдет в уникальной атмосфере музея-квартиры выдающегося русского архитектора Леонтия Николаевича Бенуа на Васильевском острове.

Программа мероприятия

Вечер начнется увлекательной экскурсией по музею, после которой зазвучат стихи Анны Ахматовой. В программе: стихи разных лет, страницы жизни поэтессы, а также известные произведения, такие как «Реквием» и «Поэма без героя». Читает стихи Антон Тарасов, который подарит зрителям новый взгляд на творчество Ахматовой.

Антон Тарасов: проводник в мир Ахматовой

Антон Тарасов — человек, который с легкостью открывает тайны души Анны Андреевны. Будучи композитором и автором известных хитов, он также является основателем театра «НЕОЛИРА» и организатором фестиваля «Белая ночь поэзии». Тарасов не просто читает стихи, он погружает зрителей в мир Ахматовой, разбирая её творчество и беседуя с залом, словно приглашая на дружескую беседу.

Условия участия

Каждому гостю предоставляется welcome-drink, а все билеты участвуют в розыгрыше призов от театра «НЕОЛИРА». Для зрителей первого ряда (VIP) предусмотрены удобные мягкие кресла, а в категории «Диваны» — банкетное предложение с закусками, напитками и подарком от театра.

Продолжительность и информация о театре

Продолжительность мероприятия составит 2 часа. Лирико-драматический театр «НЕОЛИРА» был основан в 2019 году и на сегодняшний день имеет в своем репертуаре более ста представлений, включая поэтические вечера, конкурсы, спектакли и сольные концерты.

Каждое событие театра «НЕОЛИРА» дарит зрителям уникальные эмоции и незабываемые впечатления. Не упустите возможность стать частью этого удивительного вечера!