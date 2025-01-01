Спектакль Анна Ахматова и другие. Большой вечер поэзии

Гастроли театра «Неолира» в Нижнем Новгороде

Петербургский лирико-драматический театр «НЕОЛИРА» приглашает вас на уникальное театральное событие, посвященное жизни и творчеству великой русской поэтессы Анны Ахматовой. Спектакль «Мать, Жена, Поэт» — это глубокое погружение в мир её поэзии, насыщенное историческими и личными контекстами.

Поэзия, выстраданная в словах

Анна Ахматова прожила каждую из своих ипостасей — матери, жены и поэта — «торжественно и трудно». Судьба поэтессы была полна утрат и испытаний, и её голос звучит в мятущиеся двадцатые, смертельные сороковые и подлые шестидесятые годы. Каждое стихотворение Ахматовой — это не только её личный опыт, но и отражение эпохи.

Программа вечера

В программе спектакля — стихи Анны Ахматовой разных лет, страницы её жизни, а также знаменитая поэма «Реквием» и «Поэма без героя». Кроме того, зрителей ждут произведения таких классиков, как Иосиф Бродский, Осип Мандельштам, Николай Гумилев, Александр Блок, Иван Бунин, Владимир Маяковский, Марина Цветаева, Сергей Есенин, Арсений Тарковский и многих других.

Специальные призы для зрителей

Все билеты на спектакль участвуют в розыгрыше сертификата от магазина чая, кофе и сладостей «Кантата» и сборника «Поэзия серебряного века». В этом сборнике собраны самые известные стихотворения российских поэтов, от Владимира Соловьева до Сергея Есенина.

Читает Антон Тарасов

Антон Тарасов, художественный руководитель театра «НЕОЛИРА», встанет у штурвала этого вечера и уведёт зрителей в небывалое литературное путешествие. Его чуткая натура, эрудиция и искренность помогут раскрыть глубину стихотворений русских классиков. Несмотря на психологическое образование, Антон стал композитором и автором успешных хитов, а также написал мистический роман «Пару штрихов тому назад» и трёхтомник «Карельская сага».

Театр «НЕОЛИРА»: история и достижения

Лирико-драматический театр «НЕОЛИРА» был основан в 2019 году. В его послужном списке более ста представлений: поэтические вечера, конкурсы, открытые микрофоны, спектакли, сольные концерты и стендапы. Каждый проект театра дарит зрителям неповторимые эмоции и впечатления.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего события и погрузиться в мир поэзии, выстраданной великими русскими поэтами!