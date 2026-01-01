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Анна Ахматова «Дорога не скажу куда»
Киноафиша Анна Ахматова «Дорога не скажу куда»

Спектакль Анна Ахматова «Дорога не скажу куда»

Постановка
Центр драматургии и режиссуры на Беговой 16+
Продолжительность 2 часа 10 минут, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

Творческий дуэт: Клим и Наталья Гандзюк

Театральное произведение с музыкальными элементами

Спектакль «Дорога не скажу куда» является пятой совместной работой тренера Клима и актрисы-композитора Натальи Гандзюк. Работа продолжает линию, заданную лабораторией «Театральная Касталия: Волшебный Мир и Божественная Среда». Стихи Ахматовой в исполнении Натальи Гандзюк звучат с особой мелодичностью, что усиливает выразительность её произведений.

Эпическое полотно судьбы

Произведения Ахматовой не выстроены в хронологическом порядке, а следуют внутренней логике спектакля. Они складываются в эпическое полотно, которое не только исследует судьбу русского народа, но и обогащает мировое восприятие человеческой судьбы, заглядывая из недавнего прошлого в будущее.

Вселенная судьбы

В этом спектакле действие развертывается не только во времени и пространстве, но и во всей Вселенной, где бесконечно развивается судьба рода человеческого. События, переживания и философские размышления образуют не только личную, но и глобальную картину.

Два облика Ахматовой

Перед зрителем предстает сам образ великого поэта. Наталья Гандзюк воплощает два лика Ахматовой: один — затворница, погруженная в личные переживания, другой — странница, чей путь проходит через пространство и время, переплетая личные и универсальные мотивы.

Режиссер
Клим
В ролях
Наталья Гандзюк
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