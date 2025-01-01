Спектакль Анна Ахматова. Большой вечер поэзии

Мать, жена, поэт: литературное путешествие с Антоном Тарасовым

Каждую из своих ипостасей Анна Ахматова прожила «торжественно и трудно». Каждая из них нашла свое уникальное место в её творчестве. Ей досталось самое горькое время, и судьба, кажется, намеренно распорядилась так, чтобы голосом Ахматовой говорили с нами мятущиеся двадцатые, смертельные сороковые и подлые шестидесятые.

Она бесконечно теряла в жизни самое дорогое, чтобы мы приобрели бесценное — поэзию, прожитую и выстраданную в каждом слове, каждой рифме.

Антон Тарасов: ведущий вечера

Читает Антон Тарасов — художественный руководитель театра «НЕОЛИРА». Он встанет у штурвала и уведёт зрителей в небывалое литературное путешествие. Его чуткая натура и эрудированность в сочетании с искренностью создадут чарующую атмосферу, позволяя раскрыть глубину стихотворений русских классиков.

Психологическое образование Антона, хотя и не определило его жизненный путь, в значительной мере обогатило его творческую деятельность. Он стал композитором и автором сотни известных хитов, его музыка регулярно звучит в Мариинском театре и других площадках Санкт-Петербурга. Но его настоящий путь — литература, где он подарил миру такие произведения, как роман «Ирония фарта» и трёхтомник «Карельская сага», которые были тепло приняты как критиками, так и читателями.

Творческая деятельность театра «НЕОЛИРА»

Антон Тарасов также основал театр «НЕОЛИРА», стал продюсером и организатором ежегодного фестиваля «Белая ночь поэзии». Не играя Ахматову, он с неторопливостью погружает зрителей в тайны души поэтессы. Чтение Тарасова свободно от театральщины: он разбирает, анализирует стихи, письма, мысли, жизнь и природу гениальности своей любимой поэтессы.

Во время вечера Антон ведёт беседу с залом, словно приглашая присесть вместе с ним за круглый стол с лампой, создавая атмосферу близости и сопереживания.

Наследие театра и его уникальные мероприятия

Лирико-драматический театр «НЕОЛИРА» был основан в 2019 году и за это время успел представить более ста мероприятий: поэтические вечера, конкурсы, открытые микрофоны, вечера памяти, спектакли, сольные концерты и стендапы. Ежегодный фестиваль «Белая ночь поэзии» стал знаковым событием, дарящим зрителям эмоции, которые не может подарить никто другой.