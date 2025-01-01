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Анна Ахматова. Большой вечер поэзии
Киноафиша Анна Ахматова. Большой вечер поэзии

Спектакль Анна Ахматова. Большой вечер поэзии

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Мать, Жена, Поэт»: Погружение в мир Анны Ахматовой

Лирико-драматический театр «НЕОЛИРА» приглашает вас на уникальный спектакль, посвящённый жизни и творчеству великой русской поэтессы Анны Ахматовой. В этом представлении вы сможете почувствовать всю тяжесть и горечь её судьбы, а также насладиться красотой её стихов.

Путь к поэзии

Анна Ахматова прожила каждую свою ипостась «торжественно и трудно». Её голос звучит сквозь тяжёлые времена — мятущиеся двадцатые, смертельные сороковые и подлые шестидесятые. Она пережила множество утрат, но оставила нам невероятное наследие — поэзию, пропитанную чувствами и переживаниями.

Читает Антон Тарасов

Спектакль ведёт Антон Тарасов, художественный руководитель театра «НЕОЛИРА». Его опыт и чуткость позволят зрителям погрузиться в глубину стихотворений русских классиков. Тарасов — не только талантливый читатель, но и композитор, автор множества хитов, чья музыка звучит в известных театрах Санкт-Петербурга.

Творческий путь Тарасова

Антон Тарасов не ограничивается театром. Он является автором романа «Ирония фарта» и трёхтомника «Карельская сага», получивших высокие оценки как критиков, так и читателей. Также он основал ежегодный фестиваль «Белая ночь поэзии», который стал важным событием в культурной жизни города.

Погружение в мир Ахматовой

Чтение Тарасова не содержит театральщины; он делится своим анализом стихов и мыслей Ахматовой, словно приглашая зрителей за круглый стол. Его небывалый подход к чтению помогает раскрыть тайны души поэтессы и соединить её мир с современными слушателями.

Театральная программа «НЕОЛИРА»

С момента основания в 2019 году театр «НЕОЛИРА» представил более ста мероприятий, включая поэтические вечера, спектакли и конкурсы. Каждое событие театра — это уникальный опыт, который не оставит никого равнодушным.

Не упустите возможность увидеть «Мать, Жена, Поэт» и прикоснуться к великому наследию Анны Ахматовой вместе с театром «НЕОЛИРА»!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 августа
Пространство «К²» Санкт-Петербург, Троицкая пл., 1
19:30 от 1300 ₽

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