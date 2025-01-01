Спектакль Анна Ахматова. Большой вечер поэзии

Театральное путешествие с Анной Ахматовой и театром «Неолира»

Спектакль «Мать, Жена, Поэт» предлагает уникальную возможность погрузиться в мир творчества Анны Ахматовой, одной из самых выдающихся поэтесс XX века. Каждую из своих ролей она прожила «торжественно и трудно», и каждая из них оставила яркий след в её поэзии.

Ахматова пережила сложные исторические эпохи — мятежные двадцатые, трагические сороковые и подлые шестидесятые. В её стихах звучит горечь потерь, но именно эти страдания подарили нам бесценные произведения, наполненные глубиной и искренностью. Спектакль приглашает зрителей на литературное путешествие через её жизнь и творчество.

Читает Антон Тарасов

Чтение стихов будет вести Антон Тарасов — художественный руководитель театра «Неолира». Его опыт и чуткая натура позволят зрителям увидеть не только слова, но и эмоции, вложенные в них. Антон не просто читает, он исследует, анализирует и обсуждает с залом стихи, письма и мысли Ахматовой, создавая атмосферу близости и доверия.

Антон Тарасов — человек многогранного таланта. Психолог по образованию, он стал композитором и автором известных хитов, которые звучат в Мариинском театре и других площадках Санкт-Петербурга. Его литературное наследие включает роман «Ирония фарта» и трёхтомник «Карельская сага», которые получили восторженные отзывы критиков и читателей. Также он основал театр «Неолира» и организует ежегодный фестиваль «Белая ночь поэзии».

О театре «Неолира»

Лирико-драматический театр «Неолира» был основан в 2019 году и с тех пор представил более сотни мероприятий: поэтических вечеров, конкурсов, открытых микрофонов и сольных концертов. Каждый проект театра дарит зрителям уникальные эмоции и незабываемые впечатления.

Не упустите возможность стать частью этого особенного спектакля, который позволит вам глубже понять и почувствовать поэзию Ахматовой через призму жизни и творчества её непревзойдённого голоса — Антона Тарасова.