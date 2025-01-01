Музыкальное путешествие с Ankobo + Kaboo в тоннах

Трио Ankobo + Kaboo, яркие представители музыкального мультикультурализма, представит свое новое звучание в рамках уникального спектакля. Их творчество, названное nomadcore, объединяет племенные мотивы, электронную музыку и элементы классики, а также эксперименты с альтернативным роком. Эта гремучая смесь создает атмосферу, способную перенести слушателя в спиритическое путешествие к истокам.

Концертные достижения

Коллектив уже успел заявить о себе на известных московских площадках, таких как Mutabor, Blanc, Leveldva, Powerhouse и Gazgolder. Они также приняли участие в фестивалях, таких как Signal, Архстояние, Moscow Music Week и Bosco Fresh Fest. Их звучание завоевало признание и на радиостанциях, включая Серебряный Дождь и Польское Национальное Радио.

Кинематографическая связь

Ankobo + Kaboo стали частью музыкального мира благодаря своим композициям, которые звучали в сериале Неверные с Оксаной Акиньшиной в главной роли. Их релиз Terrible Snooze дважды прозвучал в этой популярной драме, вышедшей на платформе Wink.

Награды и признание

Дебютный клип группы получил платиновые награды в нескольких номинациях премии Independent Short Awards в Лос-Анджелесе и был отмечен такими изданиями, как Vogue и Harper's Bazaar Kazakhstan. Коллектив также вошел в список музыкантов года по версии Blueprint, что подчеркивает их значимость на музыкальной сцене.

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события, которое обещает погрузить вас в атмосферу незабываемых звуков и эмоций!