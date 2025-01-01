Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 800₽
Киноафиша Ankobo+Kaboo

Ankobo+Kaboo

0+
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие с Ankobo + Kaboo в тоннах

Трио Ankobo + Kaboo, яркие представители музыкального мультикультурализма, представит свое новое звучание в рамках уникального спектакля. Их творчество, названное nomadcore, объединяет племенные мотивы, электронную музыку и элементы классики, а также эксперименты с альтернативным роком. Эта гремучая смесь создает атмосферу, способную перенести слушателя в спиритическое путешествие к истокам.

Концертные достижения

Коллектив уже успел заявить о себе на известных московских площадках, таких как Mutabor, Blanc, Leveldva, Powerhouse и Gazgolder. Они также приняли участие в фестивалях, таких как Signal, Архстояние, Moscow Music Week и Bosco Fresh Fest. Их звучание завоевало признание и на радиостанциях, включая Серебряный Дождь и Польское Национальное Радио.

Кинематографическая связь

Ankobo + Kaboo стали частью музыкального мира благодаря своим композициям, которые звучали в сериале Неверные с Оксаной Акиньшиной в главной роли. Их релиз Terrible Snooze дважды прозвучал в этой популярной драме, вышедшей на платформе Wink.

Награды и признание

Дебютный клип группы получил платиновые награды в нескольких номинациях премии Independent Short Awards в Лос-Анджелесе и был отмечен такими изданиями, как Vogue и Harper's Bazaar Kazakhstan. Коллектив также вошел в список музыкантов года по версии Blueprint, что подчеркивает их значимость на музыкальной сцене.

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события, которое обещает погрузить вас в атмосферу незабываемых звуков и эмоций!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 сентября
16 тонн Арбат Москва, Арбат, 28, стр. 1
20:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
11 ноября в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
Santana Rock party!: Carlos Santana tribute
18+
Рок
Santana Rock party!: Carlos Santana tribute
10 октября в 20:00 Ритм-блюз
от 1000 ₽
18+
Рок Тяжелый рок Кавер
TomCat
14 августа в 20:00 Ритм-блюз
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше